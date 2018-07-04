法國格里茲曼愛烏拉圭 蘇亞雷斯不屑

世界日報 體育新聞組╱綜合報導 2018-07-04 15:39 用LINE傳送

格里茲曼自稱「半個烏拉圭人」。 世界日報

法國 將與烏拉圭 在世足 賽8強交鋒，射手格里茲曼 （Antoine Griezmann）心情複雜，因為他一直很喜歡烏拉圭這個國家，甚至稱自己為「半個烏拉圭人」；只不過，蘇亞雷斯 （Luis Suarez）不買這個帳。

這名烏拉圭明星前鋒表示，就算格里茲曼這麼說，他骨子裡還是個法國人。

「他不會明白身為烏拉圭人的感覺的，」蘇亞雷斯說，「一個這麼小、人口這麼少的國家，對於足球的熱情與投入，他是無法理解的。」

烏拉圭人口約350萬人，法國則是6700萬人。

「我不知道他心裡想的是什麼，但這是世足賽，」蘇亞雷斯說，「對我們烏拉圭人來說，這是一場重要至極的比賽，對他呢？我不知道。」

效力西甲馬德里競技，格里茲曼與許多烏拉圭籍教練與球員都是好友，他講起西班牙話甚至還有烏拉圭腔；格里茲曼不僅與烏拉圭隊長高汀（Diego Godin）和希梅內斯（Jose Maria Gimenez）是隊友，還是高汀女兒的教父，好交情可見一斑。

過去格里茲曼也曾多次透露對於烏拉圭的喜愛，並認為自己有著烏拉圭球員的特質， 「我非常喜歡烏拉圭，所以這場比賽將會很特別，我身上有著一些烏拉圭的特點，像是我的球風。」

格里茲曼在本屆世足賽靠著點球留下兩次進球紀錄，在法國隊陣中進球數僅次於姆巴佩（Kylian Mbappe）。