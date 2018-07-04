不只有內馬爾一人 巴西隊星光閃耀

世界日報 體育新聞組╱綜合報導 2018-07-04 15:42 用LINE傳送

巴西 隊的看點可不只有內馬爾 （Neymar）的華麗技巧，森巴軍團靠著戰力平均、穩健地進展，在世足 賽繼續朝著隊史第六座冠軍邁進，在八強籤表左半部，他們是最被看好的隊伍。

上屆羞辱他們的衛冕軍德國、梅西的阿根廷和C羅的葡萄牙都相繼出局，巴西隊的側鋒威廉（Willian）說：「我們有信心，但不喜歡當熱門隊伍，因為我們知道還有其他優秀的隊伍，他們也很有潛力，我們要繼續堅定目標，逐步打進決賽。」

巴西。 美聯社 五星巴西在16強賽以2：0擊敗墨西哥，他們8強的對手是「歐洲紅魔」比利時，後者在16強賽以3：2逆轉勝日本。在本屆世足開踢前，巴西的世界排名第2，雖然開幕戰1：1踢和瑞士，但他們接下來兩場小組賽都以2：0獲勝（對哥國和塞爾維亞），目前已3場比賽1球未失。

先前因腳傷缺陣3個多月內馬爾，在世足賽展現出世界級的表現，本屆累積2顆進球、1次助攻，讓巴西隊在16強賽超越德國，成為世足賽史上進球數最多的國家。而其他球員也紛紛挺身而出，小組賽階段庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）2射1傳，2度獲選單場最佳球員，16強勝墨西哥，威廉組織出許多有效進攻，同樣功不可沒。

過去以進攻見長的巴西隊，這屆穩定的防守讓人眼睛為之一亮，多虧了隊長席瓦（Thiago Silva）和門將貝克爾（Alisson Becker），他們只讓對手們5次射正（本屆最少）；8強隊伍只有烏拉圭和巴西一樣目前只丟1球。