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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

主將J羅淚灑看台 米納成哥倫比亞悲劇英雄

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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J羅在看台上無奈。 路透
J羅在看台上無奈。 路透
身為上屆世足賽金靴獎得主，「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）在今天哥倫比亞與英格蘭的16強賽中，因為小腿拉傷只能在場邊觀戰，不過他整場比賽仍跟隨著場上隊友情緒起伏，在哥倫比亞最終於PK大戰不敵英格蘭後，J羅更忍不住落下男兒淚，讓英格蘭球員也上前向他致意。

因為傷勢復原不及，讓J羅在16強賽只能在場邊觀戰，仍不時透過吶喊和肢體動作為場上隊友打氣，尤其在第93分鐘米納（Yerry Mina）靠著頭錘幫助球隊追平比數後，他一度激動的振臂喝采，但在球隊於PK戰輸球後，他也被拍下眼眶泛紅枯坐在場邊的畫面，讓英格蘭球員韓德森（Jordan Henderson）也上前向他致意。

而J羅在本屆世足賽也僅留下0進球2助攻的紀錄，反倒是隊友米納在小組賽後2戰與16強賽連三場都有以頭錘的進球紀錄，成為哥倫比亞的大驚喜。

23歲的米納在今年轉會到巴薩後僅出賽5場，來到俄羅斯後的首場比賽未獲得上場；不過在接下來與波蘭和塞內加爾的比賽中，他接連用頭錘進球為球隊建功，今天又在傷停補時階段靠著頭錘幫助球隊追平比數，成為哥倫比亞本屆賽事最火熱的球員。

球隊在16強賽止步後，米納難掩失望之情的說：「我們不該輸球，因為在場上我們做得比英格蘭更多，只可惜我們無法在PK戰中取勝，這對於我們無疑是個打擊，但我必須感謝上帝讓我又為國家隊踢進重要的一球。」

對於在世足賽上的好表現已引發多支球隊的關注，米納透露，接下來會花些時間考慮未來的事情， 「我還是會回到巴薩，現在還不到談論未來的時候，但這次世足賽，讓我再向世界重申自己足球員的身分。」

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