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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

曾遭質疑太矮小 英格蘭門將助隊打破PK魔咒

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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英格蘭門將皮克福德。 美聯社
英格蘭門將皮克福德。 美聯社
「三獅軍團」英格蘭今天在世足16強賽對戰哥倫比亞，靠著PK大戰以4：3拿下睽違12年的8強賽門票，這也是隊史在世足賽的PK首勝，讓目前在射手榜以6球領先的英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）直呼，這是屬於英格蘭的偉大一夜。

即使在抵達俄羅斯之前並不受外界看好，但英格蘭在世足賽場大殺四方，其中隊長凱恩在今天的16強賽靠著第54分鐘的12碼罰球幫助球隊先馳得點後，本屆賽事已經累積6次進球，不僅高居射手榜之冠，還追平了英格蘭球員在單屆世足賽中的進球紀錄，並有望在接下來的8強賽中改寫紀錄。

「很顯然的，我們常被說是一支沒有經驗的年輕球隊，但今晚我們在這邊向世界展示了自己的成長。」凱恩不僅踢進英格蘭唯一的進球，還擔任PK戰的第一棒並且順利完成任務，成功穩定軍心，「即使我們在PK大戰中一度落後，但我們都堅信著皮克福德（Jordan Pickford）將會為我們擋下一球的，而最終他辦到了，很高興我們能夠逆轉勝出，現在我們將會繼續前進。」

英格蘭曾在1990年、1998年和2006年的世足賽PK賽苦吞3連敗，不過在今天皮克福德迫使哥倫比亞烏利貝（Mateus Uribe)射中門楣，並擋下了巴卡（Carlos Bacca）的點球後，他也成為英格蘭打破PK大戰魔咒的最大功臣。

「我不在乎自己是不是最高大的門將，因為我相信自己的爆發力與敏捷，能讓我把所有的球都拒於門外，今天我做到了。」在小組賽期間曾因為身高並不突出而遭到質疑的皮克福德說：「大家總是說我不會撲上角的球，但當我只要能擋下一個時，他們就沒話可說了，所以賽前我特別做了一些功課，了解到站位的重要性，今天我將這個技巧運用得很不錯。」

而英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）也說：「我們的年輕球員展現了在高壓下的強大心理素質和能力，即便我們有人錯過了一球，但我始終相信我們會拿下勝利，皮克福德會撲下一球。」

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