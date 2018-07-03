世足尬哥國沒在怕 凱恩：我每場都能進球

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-03 11:49 用LINE傳送

英格蘭隊長無懼強敵針對性防守，有信心場場進球為英格蘭拚下大力神盃。 美聯社

英格蘭 台灣時間4日凌晨2時出戰哥倫比亞，力拼睽違12年重返8強，至今出賽兩戰就攻入5球且高居射手榜龍頭的隊長凱恩 （Harry Kane），無懼強敵針對性防守，有信心場場進球為英格蘭拚下大力神盃。

凱恩在小組賽首戰對突尼西亞就梅開二度、拒絕爆冷，第2戰交手巴拿馬更搶走全隊風采，上演「帽子戲法」， 在進球榜上5球獨走，小組賽第3場對比利時，英格蘭戰略性將他輪休，但凱恩認為，即便碰上「紅魔鬼」，自己仍有機會突圍。

凱恩坦言，倘若對比利時有上場沒進球，或許就不會有此念頭。在上演帽子戲法後重返球場，讓他進攻欲望有增無減，「我已經準備好拚關鍵戰役，此時此刻，我認為我能夠每一場都進球。尤其是當球送到你跟前，你會迫不及待想表現。」

隨著「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）被淘汰，凱恩被視為金靴獎 熱門人選，「金靴獎很棒，但重點是我還沒被淘汰。只要球隊能持續向前挺進，我就有更多機會。」

高舉大力神盃才是24歲射手的唯一使命，「我的目標並非金靴獎，而是贏得冠軍。我的終極目標是幫助球隊奪冠，若金靴能一併到手會更佳完美。能進球當然很棒，但如果被死守，我會試著助攻、盡我所能。」