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內馬爾成世足4冠王 巴西教頭：展示殺手本色

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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內馬爾在本屆賽事已累積23次射門、12次射正、16次為隊友製造射門機會及23次遭...
內馬爾在本屆賽事已累積23次射門、12次射正、16次為隊友製造射門機會及23次遭犯規數據，4項目都高居今年所有參賽球員之冠。 美聯社

巴西在16強賽靠著當家球星內馬爾（Neymar）一射一傳的好表現，以2：0擊敗墨西哥，連續7屆闖進8強賽，且隊史在世足賽的總進球數也來到228顆，再度超越德國，穩坐世足賽歷史進球最多的球隊。

內馬爾在本屆賽事已累積23次射門、12次射正、16次為隊友製造射門機會及23次遭犯規數據，4項目都高居今年所有參賽球員之冠，且近2屆世足賽合計僅用了38次射門機會就取得6次進球，超越了阿根廷梅西（Lionel Messi）與葡萄牙「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）分別使用了的67次與74次射門機會。

內馬爾的好狀態也在賽後得到巴西總教練蒂特（Tite）誇讚，在世足賽開踢前曾預告內馬爾將需要5場比賽來尋找顛峰狀態的蒂特說：「他一直有傷勢在身，且逐步尋回狀態，他在上一場對塞爾維亞已經有出色的表現，本場比賽更向世人展示他的殺手本色。」

內馬爾也說，除了自己，球隊已經調整到最佳狀態， 「首先我要祝賀我的球隊，這場比賽的對手相當強大，讓我們有許多收穫，尤其是懂得如何在面對困境時踢球，我們已經連續3場比賽未失球，在攻守兩端的表現是相當平衡的； 身為球隊的前鋒，我的任務這就進球，因為只有這樣才能對得起隊友的付出。」

對於賽後內馬爾與墨西哥主帥奧索里奧（Juan Carlos Osorio）爆發口水紛爭，蒂特也呼籲內馬爾不要受影響，把專注力留在球場上， 「他的狀態正在提升，必須要繼續保持專注，如果把力氣都花費在足球以外的事情，那將會失去專注，而這正是對手所期待的，所以我總是告訴球員不要去談論判決或是爭議。很幸運的，內馬爾完全能夠理解我的用意，並照著去做。」

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