udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

差一球追平進球王 盧卡庫無私禮讓致勝球獲盛讚

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
用LINE傳送

比利時盧卡庫。 美聯社
比利時盧卡庫。 美聯社

比利時在比賽結束哨音響起前的25分鐘內連進3球，以3：2驚險打敗日本，完成世界盃近48年以來的淘汰賽最大逆轉秀，成功阻止另一樁冷門發生。

嚇出一身冷汗的比利時總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）表示，「當以0：2落後時，必須找到解決方法，而其中最需要的就是對勝利的渴望，以及把亟欲表現的球員們團結在一起。」

自從1970年西德踢到延長賽以3：2擊退英格蘭之後，就沒有球隊能在世界盃淘汰賽完成類似的逆轉，馬丁尼茲肯定子弟兵的韌性並引以為傲，他特別感謝的不是最後30秒進球的查德利（Nacer Chadli），而是尾刀機會留給查德利的盧卡庫（Romelu Lukaku）。

當時盧卡庫率先抵達球門前等待隊友的球，但身邊已遭日本球員盯上，於是他輕輕一晃，讓傳中球滾過腳邊，往下一點前進，讓後來趕到的查德利得以輕鬆射門，馬丁尼茲在賽後大讚，「第3球是一次很棒的反擊，從對方禁區跑到我們禁區大概才花6秒左右，只有3個球員就傳到了，盧卡庫多麼無私，他是9號球員，可以試著自己起腳，但他發現了查德利， 並且讓隊友有更多空間破門。」

盧卡庫目前以4球排名金靴獎第2，只落後給英格蘭凱恩（Harry Kane）一球，他沒有貪功追求個人紀錄的舉止，深獲各界好評。

日本首度前進8強的美夢只維持了下半場的前20分鐘就破碎，主帥西野朗誓言將捲土重來，「4年前我們在小組賽輸給哥倫比亞，今年首戰我們復仇了；8年前我們在16強戰輸在延長賽和PK戰後，我們就下定決心要踢進8強，或許還有些地方有缺失，所以從現在起的4年，我們會試著回來的。」

日本比利時盧卡庫金靴獎

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top