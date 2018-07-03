差一球追平進球王 盧卡庫無私禮讓致勝球獲盛讚

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-03 09:03 用LINE傳送

比利時盧卡庫。 美聯社

比利時 在比賽結束哨音響起前的25分鐘內連進3球，以3：2驚險打敗日本 ，完成世界盃近48年以來的淘汰賽最大逆轉秀，成功阻止另一樁冷門發生。

嚇出一身冷汗的比利時總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）表示，「當以0：2落後時，必須找到解決方法，而其中最需要的就是對勝利的渴望，以及把亟欲表現的球員們團結在一起。」

自從1970年西德踢到延長賽以3：2擊退英格蘭之後，就沒有球隊能在世界盃淘汰賽完成類似的逆轉，馬丁尼茲肯定子弟兵的韌性並引以為傲，他特別感謝的不是最後30秒進球的查德利（Nacer Chadli），而是尾刀機會留給查德利的盧卡庫 （Romelu Lukaku）。

當時盧卡庫率先抵達球門前等待隊友的球，但身邊已遭日本球員盯上，於是他輕輕一晃，讓傳中球滾過腳邊，往下一點前進，讓後來趕到的查德利得以輕鬆射門，馬丁尼茲在賽後大讚，「第3球是一次很棒的反擊，從對方禁區跑到我們禁區大概才花6秒左右，只有3個球員就傳到了，盧卡庫多麼無私，他是9號球員，可以試著自己起腳，但他發現了查德利， 並且讓隊友有更多空間破門。」

盧卡庫目前以4球排名金靴獎 第2，只落後給英格蘭凱恩（Harry Kane）一球，他沒有貪功追求個人紀錄的舉止，深獲各界好評。

日本首度前進8強的美夢只維持了下半場的前20分鐘就破碎，主帥西野朗誓言將捲土重來，「4年前我們在小組賽輸給哥倫比亞，今年首戰我們復仇了；8年前我們在16強戰輸在延長賽和PK戰後，我們就下定決心要踢進8強，或許還有些地方有缺失，所以從現在起的4年，我們會試著回來的。」