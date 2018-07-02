擺脫「奶油手」罵名 俄羅斯門將阿金一戰成英雄

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-02 15:30 用LINE傳送

俄羅斯門將阿金阿金費耶夫。 美聯社 「機會留給準備好的人」，俄國門將兼隊長阿金費耶夫(Igor Akinfeev)為這句話做了最好的註解。

昨晚由西班牙交鋒東道主俄羅斯的16強賽，俄國在主場球迷助威下，奮力守住對手西班牙強烈攻勢，將比賽帶入12碼PK大戰，最終以4：3勝出搶下8強門票。

全場9次撲救，並接連擋出科克、阿斯帕斯點球的門神阿金費耶夫無疑成為全俄羅斯人的英雄，而這一戰也讓這幾年表現起起落落的他總算揚眉吐氣，證明了自己的價值。

賽後致勝功臣的他受訪時表示，進入延長賽後就有預感可能會進行點球決戰。

阿金費耶夫成名的很早，年僅17歲就搶下俄羅斯第一豪門球會莫斯科中央陸軍隊的首發門將大位，並以18歲又20天的年紀完成國家隊的首秀，曾是位被看好具潛力的天才。然而膝蓋十字韌帶的傷勢讓這位新星發展不如預期，雖表現穩定卻無突破性演出，生涯至今不曾踏出俄羅斯前往歐洲聯賽發展。

「奶油手」罵名與難堪紀錄也在他生涯中期陸續找上門。上屆世足小組賽對陣「太極虎」南韓的比賽中，阿金費耶夫表現出盡洋相，他的奶油桂花手差點就斷送球隊勝利。而在歐冠場上他則曾創下10年連43場都失球的難堪紀錄，這些因素都讓這位曾被寄予厚望的龍門遭受批評與質疑，難與頂級門將一詞畫上等號。

歷經傷病的折磨與生涯低谷的苦澀，阿金費耶夫用行動證明自己並非無能，這場戰役報了他10年前歐國盃被西班牙踢進7球的一箭之仇。32歲對門將來說正值顛峰，阿金費耶夫能否持續大顯神威，領俄羅斯繼續挺進創造歷史，全世界都拭目以待。