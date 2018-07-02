兵敗俄羅斯 伊涅斯塔告別秀留遺憾

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-02 12:55 用LINE傳送

伊涅斯塔(左)告別國家隊。 美聯社 34歲的西班牙老將伊涅斯塔（Andres Iniesta），披國家隊戰袍最後一役徒留不完美回憶。去年就曾表示俄羅斯世足賽是生涯最後一屆，伊涅斯塔在西班牙敗給俄羅斯後沒有留戀，確定退休。

「這是我最後一場為西班牙踢的球賽」，2010年世界盃冠軍功臣，2008年、2012年為「無敵艦隊」捧起歐錦賽冠軍，伊涅斯塔告別國家隊戰友，「多神奇的咒語也有解除的一刻，有時候結局總是天不從人願。」

伊涅斯塔4月才含淚告別巴塞隆納，加盟日本神戶勝利船足球隊（Vissel Kobe）。他生涯為西班牙出賽131場高居第4，僅次於卡西亞斯(Iker Casillas)、拉莫斯（Sergio Ramos）、哈維（Xavi Hernandez），國家隊生涯攻進13球，包括2010年世界盃決賽延長賽，絕殺荷蘭的致勝球。

敗給地主俄羅斯並不是伊涅斯塔想像中的告別秀，「這是艱難的時刻。外界的批評並非重點，我們憤怒純粹是因為自己拚盡全力，仍無法幫助球隊更上層樓。」西班牙成為1966年後，首支傳球超過1000次，120分鐘內卻僅9次射正的隊伍。

32歲的西班牙隊長拉莫斯（Sergio Ramos）坦言，自己仍難接受球隊提前淘汰，儘管並未講明是否續披國家隊戰袍，但對於球隊仍有願景，「我們必須持續作夢，有一天我們會重返大賽舞台。球員來來去去，但我們始終自豪能代表西班牙隊。」