udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

兵敗俄羅斯 伊涅斯塔告別秀留遺憾

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
用LINE傳送

伊涅斯塔(左)告別國家隊。 美聯社
伊涅斯塔(左)告別國家隊。 美聯社
34歲的西班牙老將伊涅斯塔（Andres Iniesta），披國家隊戰袍最後一役徒留不完美回憶。去年就曾表示俄羅斯世足賽是生涯最後一屆，伊涅斯塔在西班牙敗給俄羅斯後沒有留戀，確定退休。

「這是我最後一場為西班牙踢的球賽」，2010年世界盃冠軍功臣，2008年、2012年為「無敵艦隊」捧起歐錦賽冠軍，伊涅斯塔告別國家隊戰友，「多神奇的咒語也有解除的一刻，有時候結局總是天不從人願。」

伊涅斯塔4月才含淚告別巴塞隆納，加盟日本神戶勝利船足球隊（Vissel Kobe）。他生涯為西班牙出賽131場高居第4，僅次於卡西亞斯(Iker Casillas)、拉莫斯（Sergio Ramos）、哈維（Xavi Hernandez），國家隊生涯攻進13球，包括2010年世界盃決賽延長賽，絕殺荷蘭的致勝球。

敗給地主俄羅斯並不是伊涅斯塔想像中的告別秀，「這是艱難的時刻。外界的批評並非重點，我們憤怒純粹是因為自己拚盡全力，仍無法幫助球隊更上層樓。」西班牙成為1966年後，首支傳球超過1000次，120分鐘內卻僅9次射正的隊伍。

32歲的西班牙隊長拉莫斯（Sergio Ramos）坦言，自己仍難接受球隊提前淘汰，儘管並未講明是否續披國家隊戰袍，但對於球隊仍有願景，「我們必須持續作夢，有一天我們會重返大賽舞台。球員來來去去，但我們始終自豪能代表西班牙隊。」

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top