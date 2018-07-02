西班牙黃金世代航向終點 伊涅斯塔：結局不完美

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-02 15:13 用LINE傳送

伊涅斯塔。 美聯社

西班牙淘汰賽被分入強隊較少的半邊，原本奪冠情勢看好，不料卻慘遭滑鐵盧，被地主俄羅斯鐵桶陣封鎖，雖控球率達7成5，卻無法將優勢轉化為進球。最終在PK大戰中遭俄國門將阿金費耶夫神勇撲出兩球，以3：4不敵對手止步16強。賽後陣中精神領袖「小白」伊涅斯塔(Andres Iniesta)正式宣布從國家隊退役，131場國際賽出場，讓他在西班牙隊史上排名第四。

這場比賽34歲的他，接受了主教練耶羅的安排從替補出發，並於第67分鐘入替席爾瓦(David Silva)。他登場後為西班牙加強攻勢，讓鬥牛士軍團看到打破僵局的曙光。可惜身手已不及當年，加上俄國門將屢屢化解危機，伊涅斯塔無法再次助球隊取得勝利。

「有時結局未必如你夢寐以求那般完美。」伊涅斯塔在賽後受訪時證實將告別國家隊的決定。相較起同樣在前幾天宣布離開國家隊的阿根廷馬斯切拉諾，伊涅斯塔並沒有太多的遺憾，因為他已在2010捧起過大力神盃。

那屆南非世足賽，伊內斯塔在冠軍賽延長加賽階段踢入絕殺球，粉碎了荷蘭終結無冕的美夢，也讓西班牙初嘗奪得世足冠軍的滋味。

隨著他的離去，也象徵西班牙黃金世代終結。當年門神卡西亞斯、鐵血隊長普約爾、還有他的最佳拍檔沙維都已離開國家隊，如今這位一代中場巨星也迎來離別的時刻。而當年的年輕小將拉莫斯、皮克現今也都年過30，未必能參戰下屆世足，那支連奪三次大賽的無敵艦隊正式走入歷史，將迎來換血的時刻。

雖告別國家隊，伊涅斯塔的職業生涯仍不輕易言退。今年五月他選擇離開生涯發跡球會豪門巴塞隆納，轉投日本J聯盟神戶勝利船，繼續在球場上奮鬥。