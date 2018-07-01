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姆巴佩終結梅西成足球新天王 19歲身價2.1億元

世界日報 編譯中心／綜合30日電
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姆巴佩年僅19歲。 美聯社
姆巴佩年僅19歲。 美聯社

法國隊在俄羅斯世足賽16強淘汰賽首日以4比3淘汰阿根廷，19歲的姆巴佩（Kylian Mbappe Lottin）無疑是最耀眼的明星；他一個人就製造了三個進球，獨中兩元外加一次助攻，獲評本場最佳球員。這位身價高達1.8億歐元（約2.1億美元）的天才少年，被看好未來能打破梅西和C羅對金球獎的壟斷。

踢進兩球後的姆巴佩，成為與球王貝利（比利）比肩的球員：這是自從1958年世足賽以來，首次有20歲以下的球員在淘汰賽中單場踢進兩球；姆巴佩與貝利是歷史上完成此舉僅有的兩名球員。

姆巴佩一個人就製造了三個進球，下半場4分鐘內的兩個進球更直接宣判了阿根廷的死刑。他的第一個進球，出現在比賽第64分鐘，當時埃爾南德斯左路傳中，中路的馬圖伊迪射門被封堵，姆巴佩禁區內接球後，向左趟了一步，隨即小角度打門，阿根廷門將阿馬尼撲救不及，法國隊3比2將比分反超。4分鐘後，格列茲曼在反擊中將球直傳，吉魯將球捅到右側，這時姆巴佩閃電一般插上，在禁區線附近右腳推射，將球打進了球門左下角。

在小組賽當中，姆巴佩的表現只是中規中距，雖然在對秘魯隊的比賽中打入了絕殺球，但他的天賦並沒有完全釋放。但在淘汰賽，這位超強天賦球員終於爆發。比賽第82分鐘，姆巴佩被主教練德尚換下場，讓他獨自享受在場法國球迷的掌聲。

姆巴佩去年落戶巴黎聖日耳曼隊時的轉會費為天文數字的1.8億歐元。一名18歲的球員為何會值這麼多錢，姆巴佩在法阿之戰中給出了答案。梅西在這個年齡參加2006年世足賽時，也沒有如此高水準的表現。屬於姆巴佩的時代，可能過不了多久就將來臨。

前巴塞隆那隊著名前鋒克魯伊維特也被姆巴佩折服，法國戰勝阿根廷後，克魯伊維特在推特上寫道：「姆巴佩在未來肯定會成為金球獎得主。」

賽後，姆巴佩在受訪時謙虛地表示：「我很榮幸，但這並不會阻止我前進的步伐，我還不是法國隊的代言人，球員當中有些人才是領袖。」

姆巴佩在公益事業上也貢獻著力量。法國「隊報」報導，姆巴佩將捐出他在世足賽期間的所有收入，因為他認為自己不應該在為國征戰的時候索取報酬。據悉，姆巴佩每場比賽可以獲得1.7萬英鎊的薪酬；如果法國隊最終奪冠，姆巴佩可望完成金額為26.5萬鎊的慈善捐助。

世足姆巴佩法國

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