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梅西憾恨全球心碎 31歲還有下一次嗎？

世界日報 編譯中心／綜合30日電
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梅西。 路透社
梅西。 路透社

在阿根廷隊負於法國隊後，球王梅西世足賽夢想又一次破滅了。2014年巴西世足賽曾是梅西距離世足賽最近的一次，而下一屆卡達世足賽要到四年之後，梅西能否參加，現在很難預測。31歲的梅西，再過四年或許很難再維持巔峰狀態，對他來說，無緣世足賽冠軍，會是他終身的遺憾。

阿根廷已經25年沒有獲得大賽的冠軍，他們想要打破這一宿命，梅西也需要這一項榮譽，來為他的「球王」稱號加冕。但他又一次失望了，在球隊兩球落後時，他臉上的表情非常難看，看上去要哭出來。

梅西究竟算不算球王，爭論不止。說他還不算球王的人，會指出一點，那就是他欠缺一項重要獎杯—世足賽冠軍。他在俱樂部層面拿到了所有的榮譽，卻獨獨少了那一座大力神杯。而馬拉多納之所以能被稱為球王，是因為他擁有這樣一座獎杯。

2006年世足賽，阿根廷在點球大戰被德國淘汰，未能晉入四強，那也是梅西第一次參加世足賽，當時他未獲重用。2010年世足賽，馬拉多納帶隊征戰，但阿根廷依然未能跨過德國，止步四強大門。2014年世足賽，阿根廷在決賽中再次負於德國。本屆世足賽，幾乎是梅西最後的奪冠機會，然而阿根廷依舊倒在了淘汰賽。

對陣法國，絕對不是一場屬於梅西的比賽，但即便如此，他仍然送出了兩次助攻；但遺憾的是，以阿根廷薄弱的整體能力，梅西需要做得更多才能率隊晉級。在小組賽，阿根廷就是踉踉蹌蹌才出線，但在16強賽中遭遇強大的法國，雖然一度也戰平比分甚至反超，但最終還是輸給了法國的青春風暴。

四年前，梅西眼看著世足賽擦肩而過的照片讓人心碎。這次在俄羅斯出局後，梅西則呆呆地立在草坪上，目光深邃到幾乎呆滯的程度，他一動不動掐腰站著，如同一尊失去了生命的雕像。在扯下隊長袖標時，梅西仍然面無表情，一臉的嚴峻神色。

在本次世足賽開賽前，梅西就曾多次表態稱，他是否退隊將完全取決於阿根廷隊在本屆世足賽中的表現。以阿根廷隊混亂不堪的表現，梅西退出國家隊的概率不小。梅西無奈的不是這場比賽，他傷心的是阿根廷足球的這個時代。

世足梅西

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