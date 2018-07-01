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卡巴尼、蘇亞雷斯組雙箭頭 領烏拉圭四連勝

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
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卡巴尼。 美聯社
卡巴尼。 美聯社
31歲的卡巴尼（Edison Cavani）一人獨進2球，拚到傷退離場，幫助烏拉圭2：1擊敗葡萄牙闖進8強，也獲選單場最佳球員，他與蘇亞雷斯（Luis Suarez）這組雙箭頭搭擋，帶領烏拉圭相隔88年再度在世界盃拿下四連勝。

蘇亞雷斯與卡巴尼聯手踢進5球，蘇亞雷斯在小組賽踢進2球，卡巴尼今天踢進的第一球也來自他的助攻；而卡巴尼靠著對葡萄牙單場2球進帳，累積3球不僅是烏拉圭全隊最多，在金靴榜也並列第4。

這是卡巴尼生涯第一次在世界盃「梅開二度」，隊史自1954年以來，只有兩人曾在淘汰賽單場進2球，另一人就是2010年的蘇亞雷斯。

烏拉圭在小組賽三戰全勝，加上今天擊敗葡萄牙拿下四連勝，隊史上一次在世界盃連贏4場已是1930年，當年只有13隊參賽，4場勝利就足以拿下冠軍，也是隊史首冠。

除了蘇亞雷斯與卡巴尼在攻擊火力上的支援，烏拉圭的防守也功不可沒，他們在小組賽一球未失，16強也僅被佩佩（Pepe）頂進一球，中場托雷拉（Lucas Torreira）是無名英雄。

托雷拉積極盯防「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），單場4次解圍、4次阻擋射門、2次斷球，其中包括一次衝到C羅面前阻擋射門，剛好被踢中頭部倒地。

蘇亞雷斯。 美聯社
蘇亞雷斯。 美聯社

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