最感人一幕！烏拉圭致勝功臣受傷 C羅攙扶離場全場感動

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-01 11:11 用LINE傳送

烏拉圭卡巴尼受傷時，C羅主動問候。 新華社 葡萄牙球星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）4度叩關世足 失利，16強賽1：2不敵烏拉圭 與8強門票擦肩。輸了球賽，但「C羅」攙扶受傷的烏拉圭卡巴尼（Edison Cavani）退場舉動，贏得球迷的心。

「C羅」本屆進球榜以4球高居第3，隨著葡萄牙16強止步，角逐金靴獎之路也畫下句點，但他的運動家精神仍為人稱道。

烏拉圭與葡萄牙16強戰，葡萄牙第55分鐘藉著佩佩（Pepe）頭錘攻破得分大門，但此役卡巴尼表現精湛梅開二度，第7分鐘和62分鐘先後進球，扮演擊敗葡萄牙的頭號殺手。

不過第70分鐘，卡巴尼禁區混戰中疑似傷及小腿，「C羅」展現風度，攙扶步履蹣跚的卡巴尼退場，感人一幕獲得場邊觀眾如雷掌聲。卡巴尼賽後說，「我們面對的是世界最頂尖的球員，他（C羅）無疑是我的偶像。」

不過烏拉圭晉級功臣的小腿傷勢還需進一步檢查，卡巴尼說，「當下我只覺得自己沒辦法繼續踢了，感到疼痛。希望一切不是太嚴重，我還能繼續拚戰。」

對於自己幫助球隊取得8強席位，卡巴尼賽後仍舊激動，「我打從心裡的開心，這感覺找不到言語形容。我很高興我們可以延續美夢。沒有什麼能比看到球迷高興的神情更棒的，我會為了家鄉的球迷繼續努力。」

Edison Cavani on Cristiano Ronaldo: "We've played against the best player in the world. He's always going to be an idol for me."#WorldCup #URUPOR 🇵🇹 🇺🇾 pic.twitter.com/DI6Ulrw70Y — wajii (@iwajjii) June 30, 2018

C羅(左)扶著烏拉圭進球功臣卡巴尼。 美聯社