是否繼續踢國家隊？C羅：暫不討論未來

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-01 10:02 用LINE傳送

C羅。 美聯社 隨著葡萄牙 以1：2敗給烏拉圭，在世界盃16強賽出局，33歲的「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）是否就此告別世界盃成為關心焦點，葡萄牙教頭桑托斯（Fernando Santos）希望C羅能繼續留在國家隊。

桑托斯表示：「我相信他還有許多為足球貢獻的地方，9月還有一場賽事，我們希望他能夠繼續加入，幫助年輕球員，他們需要隊長樹立模範，我們都希望他能加入。」

C羅在小組賽首戰上演帽子戲法力抗西班牙，單屆踢進4球，打破個人紀錄，不過16強受到烏拉圭嚴加看管，6次射門沒能為為葡萄牙再進球，也確定無緣挑戰金靴獎，33歲的他保養得宜，2022年再挑戰世界盃也並非毫無機會。

不過，C羅說目前暫時不討論未來，「現在不是聊教練、球員、球隊未來的時候，不過可以確定的是，這支國家隊會是世界最佳球隊之一，聚集了夢幻的團隊以及巨大的野心，都以成功為目標，我有強烈的信心國家隊能夠繼續進化。」

雖然葡萄牙在16強出局，但C羅認為球隊表現足以抬頭挺胸的離開球場，「葡萄牙踢得很好，就我的觀點來說，我們甚至比烏拉圭更好。」

葡萄牙全場20次射門，但只有佩佩（Pepe）在下半場的頭錘攻進一球，C羅表示，「我們創造出不錯的機會，不過進球數還是關鍵，球隊已經努力過了，做為隊長，我以他們為榮，離開世界盃雖然不是我期待的方式，但我覺得很開心。」