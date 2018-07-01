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姆巴佩梅開二度齊名比利 法教頭：下一個羅納度

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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法國教頭德尚(左)抱姆巴佩。 美聯社
法國教頭德尚(左)抱姆巴佩。 美聯社
法國天才足球少年姆巴佩（Kylian Mbappe）在16強對阿根廷梅開二度，親送天王梅西（Lionel Messi）返鄉機票，讓各界嗅到江山代有才人出的意味；年僅19歲的他成了1958年巴西傳奇比利（Pele）以來，首位能在世界盃淘汰賽單場攻進2球的20歲以下球員。

梅西續寫生涯在世界盃淘汰賽的進球荒，8場出賽、累積756分鐘一顆未得，姆巴佩卻在首度出征世界盃16強賽就攻入兩球，開啟履歷表新頁。

本屆賽事累積3顆進球後，姆巴佩成為史上第6位能以未滿20歲之齡，在單屆世界盃收穫2球以上的超級新星，前一位是1998年的前英格蘭金童歐文（Michael Owen）。

姆巴佩賽後得知並肩比利高懸60年的事蹟後，直呼，「很高興也很滿意能成為比利之外的第2人，但就事實來說，比利是屬另一個不同層級的，不過能和他相提並論還是很棒。」

姆巴佩昨天一役展現過人的速度，多次闖破阿根廷後防，讓法國總教練德尚（Didier Deschamp）也不吝稱讚子弟兵，預言姆巴佩未來的模板是巴西「外星人」羅納度（Ronaldo），「羅納度是一名速度非常快的前鋒，我認為，姆巴佩更快，他才19歲，還有很多進步空間。」

世足法國德尚姆巴佩

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