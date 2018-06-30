「笑言灣區球迷很愛他」球星伊布：瑞典正統領足球世界

世界日報 記者黃少華／舊金山報導 2018-06-30 16:55 用LINE傳送

瑞典球星伊布拉希莫維奇。 黃少華

提起瑞典足球，不少球迷腦海中會馬上閃爍出一個名字——伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovi）。然而，伊布未獲徵召參加俄羅斯世界杯足球賽，瑞典隊卻在擁有衛冕冠軍德國隊的小組中以頭名出線，他個人的國家隊前景變得極為尷尬暗淡。36歲的他仍樂觀地說：「過去是我在統領世界，現在是瑞典隊正在統領世界。」

伊布此言是建立在過去一系列驚人數據的基礎上。他代表瑞典參加了116場國際A級比賽，打進了62球，連同在各俱樂部效力時的進球，他是國際足聯有紀錄以來唯一一位從第1分鐘到第90分鐘的每1分鐘都有過進球的球員，也是唯一一位在效力6間不同俱樂部期間均在歐洲冠軍聯賽取得進球的球員，連續八年協助所屬球隊獲得聯賽冠軍。

6月30日（周六）晚上7時，伊布現效力的洛杉磯銀河將在史丹福體育場挑戰聖荷西地震聚。出發來舊金山前，伊布通過視頻接受了國際媒體長約8分鐘的聯合採訪。他表示，瑞典隊只是一個9百多萬人口的小國，球員們在本屆世界杯足球賽踢得很放鬆，能從德國隊的小組突圍出線讓人感到驚喜。

伊布補充說：「在世界杯之前，我就說他們會走得很遠，他們很可能奪冠。身為瑞典人，我很驕傲，我還帶著一面瑞典國旗開車到處兜風。」他認為，相對於自己將來是否還能進入瑞典國家隊，現在與來自世界各國不同膚色的球迷一起享受比賽帶來的快樂更加重要。

對於過去的小組賽，他說：「瑞典和兩支非歐洲球隊（韓國和墨西哥）交手都贏了，另外，他們輸給歐洲的德國隊，但沒關係，我都會支持他們。」

但伊布可能忘了，在小組賽前夕，他對自己未能入選瑞典國家隊曾表示過不滿，聲稱自己不在陣中，瑞典隊沒有什麼值得期待。如今瑞典隊在沒有伊布的情況下漸入佳境，不少媒體渲染，這一結果越發證明，瑞典隊似乎真的不需要他了。

針對周六晚間對陣聖荷西地震隊的美職聯賽（MLS），伊布認為這場加州德比戰非常重要，要努力打好每一分鐘，不輕易輸掉比賽。這也是伊布首次前來灣區參加比賽。他笑稱，灣區球迷一定都很愛他，也會讓灣區球迷們都愛上洛杉磯銀河隊。

與以往過於注重進攻相比，伊布表示，不管球迷喜愛還是討厭，他都將投入50%的精力放在協助球隊防守上，盡量不丟球，因為這就是比賽的一部分。