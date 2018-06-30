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英權威雜誌排小組賽最佳球員 C羅不如皇馬隊友

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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莫德里奇。 路透
莫德里奇。 路透
英國足球雜誌「442」評比本屆世足小組賽表現最佳的10位球員，由克羅埃西亞超級中場莫德里奇（Luka Modric）技壓群雄，成為專家心中的首選，第2名則是烏拉圭鐵衛隊長高汀（Diego Godin） ，第3名才是葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）。

「442」雜誌認為，莫德里奇雖然早就是公認的世界級中場，但這次在俄羅斯為國家隊所做出的貢獻，絕對會是他生涯裡重要的一個篇章；而高汀則被認為是烏拉圭能3戰全勝的大功臣，如果不是他在後防的強悍演出，整體內容並不突出的烏拉圭，恐怕無法如此輕鬆晉級；接下來的16強戰，還要看他如何守住C羅。

至於第一場就踢出帽子戲法，目前總進球數4顆排名第2的C羅，被「442」雜誌列在第3，文中點出雖然有些人會質疑他的破門來自12碼、自由球和守門員失誤，但這一點也不影響他的豐功偉業。

小組賽進球王凱恩（Harry Kane）被國內媒體排在第4，這位當今最佳中鋒現以5顆進球獨居榜首，不過其中有2顆是12碼罰球，另有一顆是強迫中獎的幸運球。

而5到10名分別為墨西哥小將洛薩諾（Hirving Lozano）、西班牙中場伊斯柯（Isco）、丹麥主將埃里克森（Christian Eriksen）、日本邊鋒乾貴士、俄羅斯新秀戈洛文（Aleksandr Golovin）和秘魯的卡利洛（Andre Carrillo）。

另外， 文章也提到遺珠之憾，像是比利時的盧卡庫（Romelu Lukaku）、德布勞內（Kevin De Bruyne）和南韓門將趙賢祐等。

世足C羅莫德里奇

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