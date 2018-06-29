孫興慜兵役解套得靠亞運 韓足協與熱刺展開交涉

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-29 11:18 用LINE傳送

世足南韓頭號大將孫興慜縱使表現優異，仍將面對明年7月入伍問題。 美聯社

南韓在世界盃小組賽出局，但因世界盃與兵役資格無關，效力英超熱刺的孫興慜 縱使表現優異，仍將面對明年7月入伍問題，南韓足協以開始與熱刺展開協商，希望讓孫興慜參加今年雅加達亞運，爭取免役資格。

南韓2002年曾以特別命令讓踢進世界盃16強的南韓足球隊取得免役資格，但後來因輿論撻伐，不再使用此方式，2016年再度踢進16強就不適用；今年南韓雖然連16強都沒踢進，但孫興慜幾乎扛起全隊進攻，感動不少球迷，甚至有人願意替他入伍服役。

根據「SBS News」報導，韓國 足協官員表示，目前與熱刺的協商正在進行，希望他們能夠放行讓孫興慜參加亞運，口頭協商已經告一段落，接下來將照程序發函。

依南韓兵役法，運動員免役條件只有在奧運奪牌，或是亞運奪金才不用服兵役；對孫興慜來說，最大機會就是8月在雅加達舉辦的亞運，尤其是南韓男足在上屆仁川亞運拿下隊史第4面金牌，這次如有孫興慜的帶領，奪金機會大幅提升。

由於亞運球員需符合23歲以下的年齡限制，25歲的孫興慜勢必佔據一個外卡名額，U23代表隊教練金鶴范曾特地赴英，確認孫興慜有意願參加亞運；孫興慜在世界盃踢贏德國 後也說：「只要國家需要我，我就會出現，能夠代表國家出賽是我的榮幸。」

而在世界盃表現出色的門將趙賢祐 也有兵役問題，不過並不堅持要靠亞運解套，他表示：「如果能代表國家出賽當然很好，不過我不介意入伍服役，無論在哪裡我都會努力貢獻。」