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稱世足淘汰無關運氣 德國傳奇卡恩震怒點名2戰犯

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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德國世足小組賽就淘汰，傳奇門將卡恩點名2大戰犯。 美聯社
德國世足小組賽就淘汰，傳奇門將卡恩點名2大戰犯。 美聯社

俄羅斯世足賽衛冕軍德國未能晉級16強，成為今年小組賽階段最大話題，對於德國的難堪挫敗，傳奇門將卡恩（Oliver Kahn）今天接受英國媒體訪問時說出重話，除了批評德國隊溝通不良且無贏球慾望外，更點名厄齊爾Mesut Ozil）和凱迪拉（Sami Khedira）的表現讓人失望。

身為世足賽史上首位以門將身分拿下金球獎的球員，卡恩在2002年與2006年帶領德國隊在世足賽分別拿下第2與第3名的佳績，在德國足壇享有崇高的地位，退役後卡恩也轉任賽事分析師與球評，不時對於德國在國際賽的表現提出個人見解。

對於今年德國在俄羅斯敗興而歸，且還是難堪的在小組賽就提前止步，卡恩今天接受英國媒體「太陽報」訪問時說出重話：「我認為他們確實該被淘汰，球隊在整個小組賽階段都沒有全力在拚戰，而且整個團隊缺乏團結，場上也踢得太過平靜。」

卡恩更直接點名在小組賽階段並無太多貢獻的厄齊爾和凱迪拉，是讓他感到最失望的兩名球員， 「他們在參與了墨西哥的比賽後，與瑞典之戰就被留在板凳上，在最後一場比賽中兩人再度得到機會，卻未能把握住；他們是德國陣中經驗較豐富的球員，卻沒有發揮太多的功效。」

卡恩指出，今年德國在小組賽的挫敗其實是有跡可循，尤其是今年德甲聯賽的水平下降，球隊在歐洲國家盃的表現也不如預期且缺乏贏球企圖，「所以這次的失敗並不是我們運氣不好，而是我們在國際賽的表現持續低迷，接下來德國足協有很多的工作需要做，包括找出未來要依靠哪些球員。」

德國厄齊爾Mesut Ozil

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