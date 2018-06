隊友進球他搶戲 比利時巴舒亞伊踢球打臉冒星星

比利時巴舒亞伊在慶祝進球時大腳一踢,球竟打到門柱後反彈到自己臉上,成為「今日我最糗」的頭號男主角。 美聯社

比利時 以1:0擊敗英格蘭 、收下分組第一,全場唯一進球由亞努扎依(Adnan Januzaj)的左腳遠射建功,但焦點意外落在隊友身上,巴舒亞伊 (Michy Batshuayi)在慶祝進球時大腳一踢,球竟打到門柱後反彈到自己臉上,成為「今日我最糗」的頭號男主角。

巴舒亞伊臉部中彈後,自知出糗乾脆先開啟「自嘲模式」,賽後在推特留言:「天啊,我怎麼會那麼笨,真的是痛斃了!」還放上踢球前一刻的照片,寫著「我知道搞砸了的前一秒」;網友留言也很熱烈,像是「巴舒亞伊在本屆世界盃的最棒瞬間」、「巴舒亞伊獲得一次射正」、「小朋友別在家裡嘗試」。

比利時運動網站Sporza.be以「比亞努扎依的進球還漂亮」形容這記「打臉」,英國的轉播頻道剪出這段影片,主持人向觀眾介紹:「讓我們來看看亞努扎依進球後發生了什麼事,我們都笑了,所以我們心想這應該也能讓在家裡的你開懷大笑。」

亞努扎依進球後忙著與隊友慶祝,當下並未注意到巴舒亞伊的出糗瞬間,賽後透過隊友告知才知情,他也表示,「他應該很開心,所以犯了一點錯,但那滿有趣的,也顯示了比利時隊的熱情。」

Belgium’s Batshuayi with the greatest moment of the World Cup so far, possibly ever pic.twitter.com/AEzChVJUeg