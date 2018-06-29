隊友進球他搶戲 比利時巴舒亞伊踢球打臉冒星星

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-29 09:19 用LINE傳送

比利時巴舒亞伊在慶祝進球時大腳一踢，球竟打到門柱後反彈到自己臉上，成為「今日我最糗」的頭號男主角。 美聯社

比利時 以1：0擊敗英格蘭 、收下分組第一，全場唯一進球由亞努扎依（Adnan Januzaj）的左腳遠射建功，但焦點意外落在隊友身上，巴舒亞伊 （Michy Batshuayi）在慶祝進球時大腳一踢，球竟打到門柱後反彈到自己臉上，成為「今日我最糗」的頭號男主角。

巴舒亞伊臉部中彈後，自知出糗乾脆先開啟「自嘲模式」，賽後在推特留言：「天啊，我怎麼會那麼笨，真的是痛斃了！」還放上踢球前一刻的照片，寫著「我知道搞砸了的前一秒」；網友留言也很熱烈，像是「巴舒亞伊在本屆世界盃的最棒瞬間」、「巴舒亞伊獲得一次射正」、「小朋友別在家裡嘗試」。

比利時運動網站Sporza.be以「比亞努扎依的進球還漂亮」形容這記「打臉」，英國的轉播頻道剪出這段影片，主持人向觀眾介紹：「讓我們來看看亞努扎依進球後發生了什麼事，我們都笑了，所以我們心想這應該也能讓在家裡的你開懷大笑。」

亞努扎依進球後忙著與隊友慶祝，當下並未注意到巴舒亞伊的出糗瞬間，賽後透過隊友告知才知情，他也表示，「他應該很開心，所以犯了一點錯，但那滿有趣的，也顯示了比利時隊的熱情。」