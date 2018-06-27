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瑞士三國手挨罰77萬 科索沃部長捐月薪力挺

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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賈卡。 美聯社
賈卡。 美聯社
日前瑞士對塞爾維亞之戰中，賈卡（Granit Xhaka）、沙基里（Xherdan Shaqiri）和利希史坦拿（Stephan Lichtsteiner）等3名瑞士球員，在過程中比出帶有政治意涵的雙頭鷹手勢而遭到罰款2.5萬法郎（約台幣77萬元）；科索沃人民決定出資買單，近日發起募款活動後，不到一天已募款遠遠超過FIFA的罰款總額，且金額仍在增加中。

阿爾巴尼亞裔的賈卡與沙基里，日前出戰塞爾維亞皆有進球表現，並在慶祝時時比出雙頭鷹手勢，遭到FIFA認定是有向塞爾維亞挑釁的政治意味，加上跟風比出相同的隊長利希史坦，3人雖然最終躲過了遭禁賽的命運，但分別被罰款1萬與5千法郎。

對於出生於科索沃的沙基里，以及父母為阿爾巴尼亞籍的賈卡，比出雙頭鷹手勢是為了當年遭到迫害的阿爾巴尼亞難民發聲，但最終卻遭到FIFA罰款，以阿爾巴尼亞人為主的科索沃人民也在近日發動募款活動，成立「不要害怕老鷹」的帳戶，希望為三人的罰款買單。

根據國外媒體報導，這個帳戶在成立後不久後已經募得超過罰款的金額，其中還包括科索沃商業部部長哈珊尼（Bajram Hasani）捐出一個月薪資的1500歐元（約台幣5萬3200元），他說：「他們只是不忘本就遭到懲罰，這代表了他們沒有忘記自己是從哪裡來，這筆錢絕對不足以支付他們在與塞爾維亞之戰進球後，比出老鷹手勢慶祝所帶給我們的喜悅。」

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