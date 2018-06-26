擋下C羅踢罰天下知 伊朗門將為足球夢曾露宿街頭

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-26 15:07 用LINE傳送

雖然伊朗止步小組預賽，但門將貝蘭萬德擋下C羅12碼，也算是為自己在本屆賽事畫了一個美好句點。 美聯社

儘管被拒於16強門外，但伊朗 門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）固守城池，撲下葡萄牙 球星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo ）12碼踢罰讓人印象深刻。這位25歲門將出身游牧民族，父親曾撕裂他的手套、衣服只為了阻止他踢球，但絲毫沒有熄滅他的足球夢，青少年時隻身逃家前往首都德黑蘭盼能獲得球隊賞識，如今站上足球員的夢想殿堂。

貝蘭萬德小時候為了羊群必須逐水草而居，但他從小就喜歡踢球，受傷前還曾踢過前鋒，但追夢路上最大阻礙來自家人，「我的父親不喜歡足球，要求我工作。他曾經撕裂我的手套和衣服，導致我必須徒手踢球。」

為了築夢，貝蘭萬德向親戚借錢到德黑蘭，找到球隊卻沒有地方住，曾睡在阿扎迪塔（Azadi Tower）、球隊門口，貝蘭萬德說，「有一天我睡在球隊門口，隔天一早起床發現地上有銅板，以為我在乞討。但那天我終於吃到許久未嘗的早餐。」

貝蘭萬德曾借宿隊友家，之後到隊友父親開的成衣廠打工並睡在成衣廠，也曾到洗車場工作，擁有194公分身高還讓他成為洗休旅車的專家，也曾在比薩店打工只為找到棲身之地，也曾當過道路清潔工，貝蘭萬德一度因為和其他球隊練球受傷，該球隊卻不願與他簽下合約，貝蘭萬德一度心死，直到德黑蘭石油足球俱樂部U23的總管來電再給他一次機會。

「原球隊不願簽我或許一切都是命運安排，如果我留在那，今天我也不會有此成就。」貝蘭萬德之後入選伊朗U23國家隊，並成為德黑蘭石油足球俱樂部當家門將，小時候玩的扔石頭遊戲「Dal Paran」，讓他場上時不時上演雷射肩，將球拋70公尺遠。

2015年亞洲盃披上伊朗成人國家隊戰袍，如今生涯首闖世足賽，擋下「C羅」12碼球更讓他成為伊朗當地媒體頭條，不過貝蘭萬德只想說，「我所歷經的苦難，只為讓我美夢成真。我並不想忘記走過的路，是它們成就了現在的我。」