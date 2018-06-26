C羅明星哨出肘沒紅牌？ 伊朗教頭批裁判大小眼

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-26 10:37 用LINE傳送

葡萄牙在VAR爭議中晉級16強，但對手伊朗認為比賽C羅肘擊只拿到黃牌判罰太輕，應該是紅牌直接出場。 美聯社

伊朗 26日1：1踢和葡萄牙 ，卻遭到淘汰，教頭奎羅斯（Carlos Queiroz）在賽後砲轟VAR （影像助理裁判）不負責任，尤其「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）比賽末段出肘卻僅黃牌警告，令奎羅斯相當不滿。

第81分鐘「C羅」與伊朗普拉利甘吉（Morteza Pouraliganji ）躍起搶球出肘，裁判透過VAR判定僅給「C羅」黃牌，躲過紅牌禁賽，奎羅斯認為有違規則。

「VAR重播明顯就是出肘，出肘判紅牌是規則，不管你是梅西或羅納度都一樣。」奎羅斯痛批裁判大小眼，讓「C羅」享受明星哨待遇，「我想我們有權利知道原因為何。」

奎羅斯認為，伊朗球員、球迷理當獲得尊重，並點出VAR判決有爭議無人負責的缺陷，「人們會犯錯，教練、球員、裁判都會犯錯，我們都接受。但現在耗資鉅額引用高科技，裡面的5、6個人，卻沒有人能負起責任。」

葡萄牙教頭桑托斯（Fernando Santos）則表示，沒看到錄影重播，不過同意VAR的判決，認為裁判處理並無不當，「我要看過才能評論，但我想VAR做了該做的，我們也予以尊重。」