誓不放棄晉級 梅西：沒奪冠不退休

聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導 2018-06-25 23:58 用LINE傳送

阿根廷梅西練球，分組賽最後一戰，球隊有非勝不可的壓力。 （美聯社）

廿四日剛過卅一歲的阿根廷當家球星梅西，昨天和隊友在氣氛歡樂的訓練中再度慶生；他的「長尾巴」宣言非常正面，儘管南美勁旅頭兩戰勝場還沒開張，他仍強調，全隊都沒放棄晉級機會。

「對阿根廷球迷來說，世足賽很特別，對我來說也是，我一直夢想著能看到自己高舉金盃，親眼感受周遭氛圍。」梅西提到，直到最後一刻都會繼續朝奪冠目標前進，「這會讓百萬阿根廷人開心，所以我們不能放棄這夢想。」

世足奪冠夢想，四年前曾經離梅西很近，但最終被德國粉碎，剛過生日的梅西昨天說：「我已經贏下所有重要大賽，但我的雄心壯志將持續到最後，沒和我的國家拿下世界冠軍，我不會退休。」今年世足賽盛傳是他「最後一屆」，如今主角放話沒奪冠不退休，代表四年後梅西可能成賽會「五朝元老」。

阿根廷球隊訓練基地所在城鎮特別舉行生日趴，為梅西慶生。 （法新社）

位於Ｄ組的阿根廷前兩戰一和一敗，想晉級仍有一絲機會，前提是台灣時間明天凌晨兩點的分組最終戰要擊敗奈及利亞，且冰島輸給克羅埃西亞。

前兩戰戰績不如預期，阿根廷全隊遭受嚴厲批評，總教頭森保利更被指「將帥失和」，不過中場球星馬斯切拉諾分組最終戰前跳出來否認內訌，他表示全隊都知道目前處境複雜，「沒在開玩笑的，我們必須團結，多發表看法，盡力為團隊付出，在下場比賽前盡可能讓一切清晰。」