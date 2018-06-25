英格蘭隊長被迫戴帽 凱恩：生涯最幸運一球

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-25 13:51 用LINE傳送

英格蘭凱恩。 美聯社 英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）對巴拿馬一戰上演帽子戲法後，暫時以5顆進球領跑金靴獎名單，當他談起在下半場被隊友強迫戴帽時，以生涯最幸運的一球來形容。

英格蘭上半場就取得5：0領先，其中凱恩挹注2罰，下半場第62分鐘，場邊的隊友都已經準備好上場替補，凱恩的腳跟卻在這時候被路夫斯-捷克（Loftus-Cheek）的大力射門剛好擦撞到，球折射入網，凱恩非自力收下單場第3球。

擔任電視台講評的愛爾蘭足球名宿基恩（Roy Keane）點評，「他甚至進了他沒有想要進的一球。」

職業加國際賽共累積174顆進球的凱恩則笑說，「這第3球大概是我生涯最幸運的一球，身為一名前鋒，當能進球運好的時候連魔咒都擋不住你，但有時候卻一球難得，目前為止我還算順利，希望能持續下去。」

英格蘭等了32年，終於等到年僅24歲的隊長凱恩，成為隊史第3位在世界盃上演帽子戲法的球員，英格蘭總教練紹斯蓋特（Gareth Southgate）說道，「我們不會拿任何人取代他穿9號（中鋒）球衣。」

凱恩將這顆值得紀念的比賽球收下，上面還寫滿隊友的留言，其中射門變助攻的路夫斯-捷克寫著，「做得好，恭喜你，打到你腳跟太棒了（Nice to heel you）。」