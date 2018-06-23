沙基里絕殺塞爾維亞 連兩屆世足扮瑞士救星

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-23 10:11 用LINE傳送

瑞士沙基里再一次當瑞士救星。 美聯社

面對塞爾維亞率先進球，瑞士靠著沙基里（Xherdan Shaqiri）、賈卡（Granit Xhaka）在下半場各進一球，成為本屆首支成功逆轉的球隊，以2：1獲勝，沙基里表示：「我們保持冷靜，逆轉比賽，幾年前的我們做不到。」

目前在E組各有一勝在手的巴西、瑞士、塞爾維亞等3隊，都有機會搶下晉級門票；其中瑞士手握4分積分，第三戰是對上已被淘汰的哥斯大黎加，只要不敗就能晉級，巴西與塞爾維亞之戰，都需搶勝。

開賽5分鐘，塞爾維亞就靠著米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）的頭錘破網，瑞士先在第52分鐘賈卡從禁區外長射破網追平，正規時間眼看將結束，沙基里在第90分鐘避開越位陷阱，單刀衝入對方禁區，在前有守門員、後有追兵下，踢進絕殺的一球。

這不是沙基里第一次扮演瑞士救星，四年前巴西世界盃，瑞士前兩輪戰績1勝1敗，最後一場對宏都拉斯拿下勝利就能晉級，當時22歲的沙基里上演帽子戲法，一人獨進3球為球隊取得晉級門票。

面對身材上的劣勢，瑞士總教練佩特科維奇（Vladimir Petkovic）在對方頭錘破網後，顧忌對手再度採用高空戰，不讓他們輕易進入禁區的策略奏效，塞爾維亞全場也只獲得3次角球。

賈卡、沙基里成為瑞士隊史第3、第4位連兩屆世界盃進球的球員，瑞士最近世界盃的6顆進球，5顆都跟沙基里有關，貢獻4顆進球、1次助攻；瑞士近24場比賽中戰績是17勝6和1敗，唯一一場輸球是在去年10月的世界盃資格賽，以0：2輸給葡萄牙。