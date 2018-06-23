非洲雄鷹氣勢旺 穆沙：對阿根廷進球不難

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-23 10:08 用LINE傳送

身為今年世足 賽最年輕的參賽球 奈及利亞穆沙對冰島梅開二度取勝，發豪語表示對阿根廷有信心再進球。 美聯社 隊，「非洲雄鷹」奈及利亞 今天以2：0擊敗冰島 後晉級16強的機會大增，小組賽最後一戰將對上由梅西 （Lionel Messi）領軍的阿根廷 ；今天梅開二度取勝的穆沙（Ahmed Musa）和總教練羅爾（Gernot Rohr）都強調，將會再度複製一次贏球奇蹟。

奈及利亞今年在D組原先是最不被看好取得晉級資格的球隊，事實上球隊總教練羅爾也深知，這支年輕勁旅的目標應該是放在下屆的卡達世足賽，不過今天意外扳倒黑馬冰島後，奈及利亞不但小組排名衝上第2名，還有機會靠著下一場擊敗狀況不佳的阿根廷，連續兩屆晉級到16強淘汰賽。

「在這次的世足賽前我們已經做好來此學習的準備，我認為這支球隊會在2022年做好準備，這一屆賽事對他們來說還有點太早了。」奈及利亞德國籍總教練羅爾賽後說：「不過現在我們有絕佳的機會來擊敗阿根廷，這是再好不過的。」

梅開二度幫助球隊取勝的前鋒穆沙，更直言要在對戰阿根廷的比賽中得分，對他來說一點都不難，「我認為對抗阿根廷要得分不是難事，我們都知道那場比賽的重要性，不是生就是死，我們必須要贏下來。」

穆沙在兩次進球後，以4度進球成為奈及利亞隊史的世足賽進球王，在所有非洲球員中他也僅次於迦納的吉安（Asamoah Gyan）與喀麥隆傳奇米拉（Roger Milla）。

至於奈及利亞門將烏佐荷（Francis Uzoho）則是以19歲又237天，成為世足賽史上第2年輕單場未失球的門將，僅次於1966年幫助北韓闖進八強的李昌明，他以19歲又198天保有最年輕未失球紀錄。