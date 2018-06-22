世足與國家足協鬧翻 埃及梅西：沒有矛盾

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-22 12:13 用LINE傳送

「埃及梅西」薩拉赫否認與埃及足協不合。 美聯社

埃及在今年世足 小組賽前兩戰踢完苦吞2連敗，成為本屆前3支遭到淘汰的球隊，而表現不佳的「埃及梅西 」薩拉赫 （Mohamed Salah ）在賽後一度傳出與球隊和該國足協不合的消息，不過今天他透過個人社群網站否認此事，強調雙方並沒有任何矛盾。

今年在歐冠決賽弄傷左肩膀的薩拉赫，雖然在世足賽開踢前傷勢已無大礙，不過在狀態僅調整到6至7成的情況下，先是在教練團的安排下，缺席小組賽首戰，第二戰碰上地主俄羅斯，他在對手嚴防下沒有太多觸球機會，最終埃及也以1：3苦吞2連敗，無緣晉級16強。

賽後薩拉赫的表現成為媒體討論焦點，雖然當時埃及教頭庫珀（Hector Cuper）也出面為他緩頰，仍傳出薩拉赫與埃及足協間關係因為世足賽而變得更加惡化，甚至有外媒指出，薩拉赫可能在小組賽最後一戰前提前離隊以表達不滿。

該篇報導中指出，薩拉赫對於埃及足協在世足賽前仍為球隊安排多場的商業活動和慶功活動，影響到球隊備戰而感到不滿；此外，埃及代表隊的專機上也將薩拉赫肖像與贊助電信商的標誌放在一起，剛好是與薩拉赫個人代言電信商打對台的公司，更加激化雙方間的衝突。

不過對於這樣的不和傳聞，薩拉赫在個人社群網站上作出澄清，「埃及的每一人都是站在同一個陣線，毫無疑問的我們之間是沒有任何矛盾的，我們也相信著彼此，並維持著良好關係。」