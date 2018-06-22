巴西內馬爾成眾矢之的 教頭力挺保留自我風格

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-22 09:51 用LINE傳送

內馬爾歸隊練球，並確定會在今天與哥斯大黎加之戰出賽。 美聯社

在因為腳踝疼痛缺席了球隊練球後，「森巴軍團」巴西 當家球星內馬爾 （Neymar ）昨天歸隊練球，並確定會在今天與哥斯大黎加之戰出賽；不過總教練蒂特（Tite）強調，今年曾動刀治療腳趾傷勢的內馬爾，還需要至少5場比賽才有辦法恢復到巔峰期，為比賽投下變數。

內馬爾是在今年3月動刀治療右腳趾骨折傷勢，休養3個月才恢復練球，導致他在小組賽首場比賽面對瑞士表現不如預期，成為巴西球迷指責的標靶，甚至認為他應該要收斂自己的「個人主義」，與隊友進行更多的搭配。

不過在今天參加賽前記者會時，巴西總教練蒂特仍是力挺子弟兵，表示與瑞士之戰僅是內馬爾傷癒復出後首場踢滿90分鐘的比賽，仍必須給他更多時間和空間，「他至少還會需要5場比賽來調整到最佳狀態，不過他已經做好加速調整的準備，一切都已經步上軌道，大家不需要為他擔心。」

從踏上俄羅斯國土開始，內馬爾所遭遇的批評就不曾間斷過，尤其是他顯目的新髮型更成為巴西球迷攻擊的目標，不過內馬爾也在個人社群網站上回覆質疑，「我可以來到這邊，並不是因為我是個乖小孩或是我叫內馬爾，更不會是因為我的髮型，而是我的球技，它幫助我站上世界舞台。如果我的球技能夠幫我征服一切，那我不需要做出任何改變。」

而這樣做自己的說法，也獲得了總教練蒂特的贊同的表示，「我不會逼迫內馬爾改變自己的風格，他是個天才，雖然每個球員都必須盡全力幫助球隊，但前提是必須要尊重他們的風格，我並不打算從任何人身上剝奪這項權力。」