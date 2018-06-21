名媛到名模…C羅情史豐富

聯合報 記者吳曉涵╱台北報導 2018-06-21 23:05 用LINE傳送

來自俄羅斯的名模伊蓮娜（Irina Shayk）是C羅最廣為人知的前女友。 圖／Versace提供

C羅的私生活也是粉絲關注的焦點，他曾與美國名媛派瑞絲希爾頓過從甚密，也曾交往過哥倫比亞的體育台主持人，眾多情史中最廣為人知的是從2010年開始約會的俄羅斯名模伊蓮娜（Irina Shayk），交往5年期間正值C羅事業發展巔峰期，連帶拉抬了伊蓮娜的身價與知名度。

在時尚品牌Givenchy、Versace、Philipp Plein、內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）等伸展台上都可見伊蓮娜的身影，她曾與C羅一同登上西班牙Vogue雜誌的封面、一起拍攝男方代言品牌Nike的世界盃主題廣告，可惜的是在2015年傳出分手消息，女方後來與好萊塢男星布萊德利庫柏交往，未婚產下一名女兒。

C羅現任女友是24歲的西班牙小模Georgina Rodríguez，學舞出身的她之前在C羅愛牌Gucci店上當銷售員，不過兩人卻是在另一個時尚品牌Dolce & Gabbana的活動上認識，2016年開始秘密約會，在法國迪士尼樂園被狗仔拍到戀情曝光，此後Georgina也常現身C羅所屬西甲聯賽現場。去年更為C羅生下一名女兒，這也是C羅四名孩子中唯一一個由女友親自生下的孩子，大兒子和另一對雙胞胎女兒都是由代理孕母所生。

C羅現在是4個孩子的爸。 圖／摘自IG