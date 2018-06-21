世足德國爆冷輸墨 穆勒：我們太安逸

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-21 12:07 用LINE傳送

德國球星慕勒接受訪問時坦言，全隊的確錯估情勢，導致爆冷輸球。 美聯社

德國 首戰對墨西哥 大意失荊州，遭德國球迷撻伐，即便教頭賽後一再否認球員輕敵，但事隔多日，德國球星穆勒 （Thomas Muller ）接受訪問坦言的確錯估情勢，導致爆冷輸球。

衛冕軍首輪爆冷0：1不敵墨西哥，讓專家眼鏡碎一地，最主要恐怕是德國過度自信，從去年11月至今6場比賽，德國僅自沙烏地阿拉伯手中拿下1勝，但賽前仍自信爆棚。

第3度踏入世足決賽圈，穆勒在第二場迎戰瑞典前坦言，球隊亟需找回急迫性，「我們對於熱身賽結果太沒警覺性。我們還是對比賽內容不滿，認為該做改進。但我們熱身賽太安逸，沒有艱苦和長時間的訓練，以為世足賽到來情況就會不同。」

但實際上德國仍舊未進入作戰狀態，拜能慕尼黑當家前鋒穆勒說，「但我們做不到，我們必須從頭開始，為下一哩路做好準備。現在最重要的是向前看，還有兩場戰役考驗等著我們，我們也正在加溫。」

德國領隊畢爾霍夫（Oliver Bierhoff）則為球員緩頰，認為批評球員輕敵是無稽之談，「對墨西哥的上半場，的確看得出來球員不願意多跑一哩，你總是覺得他們少跑一碼。但我想此役他們已經學到教訓，只用9成9的力氣是不夠的。」