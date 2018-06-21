唯一黑人教頭 塞內加爾西塞有世足冠軍夢

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-21 11:20 用LINE傳送

塞內加爾主帥西塞是本屆唯一的黑人教頭。 美聯社

塞內加爾 主帥西塞（Aliou Cisse）首輪領軍爆冷擊敗波蘭 ，拿下非洲隊伍在此地首勝，身為本屆世足 賽唯一的黑人教頭，42歲的西塞對非洲足壇有夢，盼更多教練挺身而出，相信非洲有朝一日也能捧回大力神盃。

「特蘭加雄獅」（Lions of Teranga）在去年非洲區會外賽寫下以4勝2和戰績，繼2002年扮演大黑馬殺入八強後，隊史第2度踏入決賽圈。教頭西塞於1999年至2005年也曾披塞內加爾國家隊戰袍，2012年至2013年擔任U23國家隊助理教練，隔年接掌U23帥印，2015年接下國家隊兵符。

西塞不僅是本屆最年輕教頭，同時也是唯一黑人主帥，但他坦言，「只有我一個黑人教頭是令人痛心的事實。我相信足球是風靡全球的運動，我也相信膚色在比賽中僅占有小部分。」

他表示，能夠看到黑人主帥是件好事，代表會踢球之外也有優秀的教練，「我代表了一個全新的世代，希望塞內加爾能立足於非洲和世界足壇。」

西塞對於非洲足球有願景，認為當代非洲足球比過去更進步，但需要更多傑出教練輔助，「我深信有一天非洲隊伍也能在世界盃奪冠。我們花了25年讓非洲球隊成為世界盃常客，但非洲國家比其他地區有更多複雜因素需要克服。」

即便如此，足球仍是所有非洲國家心之所向，西塞說，「我們相信我們的足球，擁有傑出的球員，現在需要更多非洲教練挺身而出。」