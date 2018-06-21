梅西逐冠飽受謾罵 母親：他多次落下男兒淚

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-21 09:59 用LINE傳送

梅西為了阿根廷國家隊付出甚多，壓力大到他多次落下男兒淚。 美聯社

阿根廷 從1986年之後未嘗過捧金盃滋味，「球王」梅西 （Lionel Messi ）一肩扛起祖國的冠軍夢，然而爭冠路上批評聲浪不斷，梅西母親庫奇蒂妮（Celia Cuccittini）近日受訪時表示，梅西所承受的謾罵曾讓他傷心欲絕，多次落下男兒淚。

阿根廷在首戰遭冰島以1：1逼和，其中梅西的12碼踢罰不進成為眾矢之的，遭外界拿來與首戰上演帽子戲法，以3：3逼和西班牙的葡萄牙球星 「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）相比較。

阿根廷近期內3度與冠軍金盃擦肩，除了2014年巴西世足決賽敗給德國，2015年與2016年在美洲盃足球賽也都在決賽含恨告負，壓力讓梅西一度退出國家隊；庫奇蒂妮說，「我們都為梅西所受的謾罵所苦，當人們說他無感、他踢國家隊只是出於義務，那傷害了母親，也傷害整個家族。」

當梅西重披國家隊戰袍，上演帽子戲法擊敗厄瓜多，率阿根廷再闖世足決賽圈，梅西也稍微能喘口氣，庫奇蒂妮說，「感覺到他比較放鬆、沉穩，也更有自信。我希望他享受當下、能夠快樂踢球，希望他踢球猶如當初小時候加入格蘭多里(Grandoli)球會一樣。」

「他始終希望能帶回一座冠軍，捧回大力神盃。」庫奇蒂妮近日接受阿根廷電視訪問表示，梅西比任何人都想奪冠，「這是他心中最大的渴望，我們只能看著他飽受痛苦，甚至獨自落淚。他比其他人都願意犧牲一切，贏下大力神盃。」

阿根廷將於明天凌晨2時迎戰克羅埃西亞，後衛莫卡多（ Gabriel Mercado ）表示，梅西和全隊已經拋下首戰的挫敗，團隊氣氛也很好，「梅西跟全隊其他人一樣，都想重返球場，為下一場比賽努力。我們不能向後看，為已經發生的事哀悼。」