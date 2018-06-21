從咬人到建功 蘇亞雷斯率烏拉圭連3屆晉級

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-21 09:56 用LINE傳送

蘇亞雷斯生涯第100場代表烏拉圭國家隊出賽，更成熟的他率領國家隊連三屆闖進世足16強。 美聯社

生涯第100場代表烏拉圭國家隊出賽，蘇亞雷斯（Luis Suarez）今晨在世足小組賽第二戰為球隊建功，並帶領烏拉圭以1：0擊敗沙烏地阿拉伯、連續三屆世足賽都晉級到16強，讓蘇亞雷斯直言是美好的一刻。

20歲就披上國家隊戰袍的蘇亞雷斯，已是烏拉圭世足賽的三朝元老，雖然在前兩屆賽事中他幾乎都難逃禁賽命運，其中又以2014年小組賽對上義大利的比賽中，「出口」咬了奇里尼（Giorgio Chiellini）的脫序事件最引人矚目。

不過在今年世足賽開踢前夕，烏拉圭總教練塔巴雷茲（Oscar Tabarez）就曾預告，蘇亞雷斯已經做足準備要為球隊立功，並且將帶著更正確的心態參加世足賽，而這句話也在今天的比賽中印證。

為烏拉圭踢進致勝球後，蘇亞雷斯達成連續3屆賽事都有進球紀錄的成就，他說：「我們非常的自豪，因為連續三屆賽事我們都闖進16強的淘汰賽，這是一個美好的時刻，要好好享受它，不過我們仍有些問題需要調整，沒有拿出最好的表現。」

烏拉圭總教練塔巴雷茲則是對於蘇亞雷斯在本場比賽有攻有守的表現讚譽有加，「我並不想要講一些空洞的稱讚，但蘇亞雷斯對我們來說，真的是至關重要的球員，而且他有強大的進球能力，面對再大的壓力，他總是能夠存活下來。」

以2連勝確定晉級16強後，烏拉圭在小組賽的最後一戰將與俄羅斯爭奪分組龍頭，而16強賽他們可能將碰上B組的「伊比利半島雙雄」西班牙或是葡萄牙，難免又是一場苦戰。