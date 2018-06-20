國家隊生涯百場 蘇亞雷斯要洗刷首戰污名

世界日報 體育新聞組╱綜合報導 2018-06-20 16:44 用LINE傳送

國家隊生涯百場，蘇亞雷斯要洗刷首戰污名。 路透社

烏拉圭 20日將對戰沙烏地阿拉伯，尋求小組賽第2勝和16強門票，這場比賽同時也是「牙擦蘇」蘇亞雷斯 （Luis Suarez ）為烏拉圭國家隊出戰第100場的比賽。

烏拉圭主帥塔巴雷斯（Oscar Tabarez）賽前不忘給予子弟兵讚賞，塔巴雷斯說：「100場是很大的數字，這不僅是數字而已，對球員來說，這意義更重大，蘇亞雷斯從青年隊為國家效力後，一直都是球隊要角。」

在開幕戰中，31歲的蘇亞雷斯多次射門未果，所幸靠著希梅內斯（Jose Gimenez）終場前頭錘突破，烏拉圭最終以1：0擊敗埃及。主帥塔巴雷斯說：「我認為大家都同意對埃及一役，蘇亞雷斯並沒有拿出最好的表現，不過球員不是進球機器，他們也需要支持，蘇亞雷斯的實力還沒發揮出來。」

蘇亞雷斯為烏拉圭打進51球，這次是他第3屆世足 賽。蘇亞雷斯2010年首次世足賽，在8強對迦納用手擋住了對方必入之球，隨後被紅牌驅趕出場。2014年世足，蘇亞雷斯咬了義大利後衛基耶利尼（Giorgio Chiellini）肩膀，震驚了所有的觀眾，蘇亞雷斯隨後遭國際足總重罰，收到禁賽和罰緩等嚴重處分。

71歲的塔巴雷斯第4次率烏拉圭踢世足賽，他是本屆最年長的主帥，塔巴雷斯說：「很少有國家能夠說足球是他們的代表，不過人口僅350萬、2屆冠軍得我們很自豪，在烏拉圭，足球是一種宗教。」