C羅約吃午餐千萬別答應 前隊友抱怨「他就是個訓練狂」

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-20 14:26 用LINE傳送

葡萄牙隊長C羅在上一戰演出帽子戲碼。 歐新社

即使已邁入33歲，但是葡萄牙 的超級足球巨星C羅 可沒有要放慢腳步的意思。16日世界盃葡萄牙和西班牙的首場比賽中，C羅以絕妙的帽子戲法踢進三顆球，搶下全場風光。他是如何保持自己的最佳狀態，成為世界一級的足球明星的？他的前隊友，過去曾效力曼聯的埃佛拉 (Patrice Evra)分享一個小故事。

在近期ITV世界盃的廣播訪問中，埃佛拉提到：「當C羅邀請你到他家吃午餐時，直接說不要就對了。」因為實際的情況是，你將在他家接受「一場接著一場的訓練」。他提到過去曾在C羅的邀請下前往他家享用午餐，「但是餐桌上只有沙拉跟水煮雞胸肉，連個果汁都沒有，只有水可以喝」，我當時還想著也許待會就會有其他的肉類出現了，但是沒有。C羅吃完這些健康的食物之後就開始玩球和練習一些技巧，接著問我「要不要一起練個球？」。這就是C羅－－在白開水跟水煮雞胸肉後，繼續訓練。

終場前C羅踢進精彩的自由球，以3：3逼平西班牙，C羅與隊友激動歡呼。 美聯社

埃佛拉繼續說道，當時他非常累，所以拒絕了練球的邀請「我可以先把飯吃完嗎？」，但是C羅說不行，他說我們來練球，練完球後接著又說「我們去游泳吧」，在做完桑拿後埃佛拉決定到此為止：「你請我來，是來吃午餐、還是為明天的比賽做訓練？」他忍不住抱怨。「所以我奉勸每一位被C羅邀請去他家的人，直接拒絕他」，因為這個男人「他其實是一部機器，他只想要不停的訓練、訓練、訓練」。

作為葡萄牙一哥，隊長Cristiano Ronald（簡稱C羅）從06年參賽至今，已經參與了四屆世足賽。美聯社

埃佛拉還透露了另一個C羅的故事，顯示從很久以前開始，他那旺盛的好勝心就一直趨使著他朝得勝之路前進。「斐迪南 （Rio Ferdinand）跟C羅在玩乒乓球，當斐迪南贏了之後大家都幫他叫好」這個結果讓C羅非常的不開心，他讓他的表哥送一張乒乓球桌到家裡然後在家做了兩個禮拜的特訓，之後再和斐迪南對打一次，在眾人之前徹底打敗斐迪南。「這就是我所認識的C羅，我從來都不懷疑他想贏得世界盃的決心」。

C羅不甘被打敗的精神在上週對西班牙一戰中再次的展現出來，這個男人對勝利的渴望將在世界盃中完全的顯露無遺。