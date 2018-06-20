日本門將抗議判決 「欺騙」舉動遭外媒批不光彩

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-20 12:18 用LINE傳送

被對手「地面自由球」進球，日本隊門將川島永嗣當下的抗議舉動引發了球迷與媒體的熱議，成為勝負之外的話題。 美聯社

日本 隊昨天在世足 賽小組賽首戰以2：1爆冷擊敗哥倫比亞 ，晉級16強的機會大增，不過在第39分鐘哥倫比亞昆特羅（Juan Fernando Quintero）靠著自由球 機會射門追平比數後，日本隊門將川島永嗣的抗議舉動卻引發了球迷與媒體的熱議，成為勝負之外的話題。

日本隊昨天開賽第6分鐘就靠著香川真司的12碼罰球率先取分，不過第39分鐘哥倫比亞昆特羅也獲得開自由球的機會，而他也意料外的以地面攻勢騙過日本隊人牆與門將川島永嗣，雖然川島永嗣最終將球成功撲下，但卻已越過球門線，讓哥倫比亞追平球數。

不過川島永嗣在第一時間將球移出球門線外，並起身向裁判抗議的動作卻引發爭議，包括國外媒體以「川島展現吃驚一般的演技」以及「日本的明星川島拒絕球門線技術判決」等言詞進行報導，甚至有大陸媒體用「欺騙」兩字來形容日本隊雖贏球，卻留下不光彩的一面。

雖然川島此舉在網路上也引發討論，不過多數言論仍是站在力挺他的立場，認為他只是盡其所能的想要幫助球隊保住勝果，並批評大陸媒體的報導充滿了主觀意識。

身為世足賽三朝元老的川島談到被踢進的自由球時說：「要讓球從人牆下穿越是一件非常困難的事情，雖然一度以為有機會把它擋下，但還是有很高的難度。不過很開心我們擋住了對手的反撲，這是一個美好的結局，接下來我們要帶著這樣的自信繼續前進。」