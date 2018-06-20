踢進世足隊史第4球 埃及梅西薩拉赫恐提前謝幕

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-20 10:43 用LINE傳送

「埃及梅西」薩拉赫帶傷上陣雖有一顆12碼進球，但仍難為埃及搶下勝利，世足之旅恐提前落幕。 美聯社

「埃及梅西」薩拉赫（Mohamed Salah）在出戰俄羅斯的比賽中，下半場靠著12碼罰球機會為埃及踢進埃及唯一的進球，也是隊史在世足賽的第4顆進球，不過最終埃及仍以1：3苦吞二連敗，晉級16強機會渺茫，這也讓有傷在身的薩拉赫在今年的世足賽之旅恐提前謝幕。

本季在英超包辦各大獎項的薩拉赫，原本被期待能率領埃及力拚隊史世足賽首勝，不過在5月底的歐冠決賽中，他被對手放倒導致左肩膀脫臼，讓能否參與世足賽一度亮起紅燈。

雖然在教練團的刻意保護下，薩拉赫在小組賽首戰烏拉圭並未登場，希望能給予他更充足的時間備戰與俄羅斯的晉級關鍵戰，但今天薩拉赫明顯未達巔峰狀態，且在俄羅斯的嚴防下，上半場僅有19次觸球機會，在埃及全隊中僅高於門將。

雖然下半場薩拉赫仍靠著12碼罰球拿下一球，但為時已晚，只能看著球隊以1：3苦吞小組賽2連敗，晉級16強的機會渺茫。

埃及總教練庫珀（Hector Cuper）在賽後直言，歐冠決賽上一摔讓薩拉赫在今天只帶著6到7成的狀態出賽，「相較於他在上個賽季的神勇，今天表現的很掙扎，很明顯是不在比賽感覺上的，我們很開心他依舊能夠進球；但現在對他來說，是最難熬的階段，我們必須要稱讚他的堅強意志力。」

庫珀指出，在過去一段時間薩拉赫幾乎無法隨隊練習，只能透過自主訓練來調整狀態，「如果他沒在歐冠決賽中受傷，或許我們能夠透過過去三周的團隊訓練，拿出更整體的表現。」

在晉級16強的機會相對渺茫之下，埃及在小組賽最後一戰碰上沙烏地阿拉伯恐已無關晉級，不過對於仍在尋求在世足賽史首勝的埃及，是否該繼續讓薩拉赫出賽，或是讓他提前謝幕備戰下個賽季，還有待教練團商議。