兒時窮到喝牛奶要加水 比利時盧卡庫立志踢球脫貧

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-19 11:01 用LINE傳送

比利時隊以3比0戰勝巴拿馬隊，獨進2球的功臣盧卡庫自曝年幼家貧，只能喝摻水的牛奶。 美聯社

比利時 25歲當家射手盧卡庫 (Romelu Lukaku)在19日獨進2球，風光幫助球隊以3比0大勝巴拿馬，透露年幼時家裡窮到只能喝加水的牛奶，但貧困和非裔的身份沒有擊倒他，反而讓他立志要出人頭地。

根據外媒報導，盧卡庫於17日在「球員論壇(The Players’ Tribune)」中自述，他6歲時就發願成為職業足球員，是因為受到家庭貧困的刺激。盧卡庫指出，自家是非洲移民，經濟狀況非常不好，當時他每天的午餐是麵包配牛奶，他當時還小，本來還認為有得吃就可以。

但有天他回家進到廚房，發現母親在準備午餐時，竟然在自己喝的牛奶中加水，這時他才了解：「完蛋了，這就是我的生活！」於是盧卡庫立志要成為職業足球員，好改善家境，讓媽媽過好的生活。

盧卡庫他12歲那年，參加34場比賽踢進76球，展現了過人的天份，加上優異的身材，導致他在青少年時期，經常被人質疑是超齡出賽，他只好出示身份證，但表現太好還是讓人對他的年齡半信半疑。

天份再加上努力，讓盧卡庫身價日漸昇高，去年英超名門曼聯隊和他簽下5年7500萬英磅(約30億台幣)大合約，讓他擠身世界級球星。

雖然他已經脫貧，但他也指出，非裔的身份仍讓他飽受歧視：「當事情很順利時，我看報紙他們會叫我比利時射手，若事情不順，他們會叫我剛果裔的比利時射手。」如今在世足 賽證明身手，也一洗比利時球迷對他長期的冷嘲熱諷。