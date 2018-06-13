終結巴西16年等待 傳奇羅納度冀望內馬爾

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-13 15:43 用LINE傳送

巴西傳奇名將羅納度，認為當家球星內馬爾能接下他的棒子，帶領巴西奪冠終結16年等待。 美聯社

上屆世足 賽在地主球迷面前與冠軍擦肩，5冠在手的足球強權巴西 捲土重來，力圖在俄羅斯雪恥力捧隊史第6座大力金盃，巴西傳奇名將羅納度（Ronaldo）也看好自家人，認為當家球星內馬爾 （Neymar ）絕對能勝任，將「森巴軍團」帶往勝利之道。

巴西上屆身為地主卻在四強戰落敗，屈居第4，成為巴西人心中最深的痛。4年1比7遭德國血洗，就連兩度冠軍得主羅納度也不願再回想，「我們絕對不想再看到相同場景，我沒辦法解釋那時候發生了什麼事，但足球最美好的就是，你永遠有下一個機會改寫歷史。」

「森巴軍團」的機會就在眼前，由26歲的頭號主將內馬爾和超級新星熱蘇斯（Gabriel Jesus）組成雙箭頭，肩負2億球迷的期待，羅納度力挺當家球星，「他準備好了，他是我們最大的希望。我們希望他能成為我們的最佳射手，為巴西抱回大力金盃。」

巴西前一次世足封王已經要追溯到16年前，2002年日韓聯合世界盃正是由傳奇羅納度、小羅納度（Ronaldinho）、里爾瓦多（Rivaldo）攜手拿下，同時也是羅納度最回味無窮的一次世足，「不僅僅是因為我們贏了，而是我世足賽前歷經重大傷勢，花了很多時間復健，最終更奪冠。」

如今內馬爾有望複製劇本，他3月腳傷動刀，整整缺席3個月才傷癒歸隊，羅納度說，「對我們來說，16年已經是很長的等待，我們為這場勝利期待太久了，我相信巴西實力足以奪冠。」