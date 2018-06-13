巴西備戰世足 球迷狂喊內馬爾

世界日報 體育新聞組／綜合報導 2018-06-13 17:29 用LINE傳送

巴西開心備戰士氣高昂，內馬爾還是球迷焦點。。 美聯社 內馬爾一舉一動都是焦點。 歐新社

2018世界盃即將開踢，巴西 國家隊周日一早抵達俄羅斯的黑海度假城市索契，球員們隨即前往私人海灘享受著溫暖陽光，這隻世界最成功、5冠再手的南美勁旅輕鬆自在，內馬爾 （Neymar）和隊友們士氣高昂。

巴西國家隊周二在索契首次練習，球隊氣氛良好，這一天剛好滿26歲的庫蒂尼奧 （Philippe Coutinho）和前一天過29歲生日的後衛利莫斯（Fagner Lemos）被隊友們砸雞蛋和麵粉慶祝，球員們都笑開懷，僅管肩負著巨大期待，森巴軍團在大賽前已調整接近理想狀態。

巴西隊守門員貝克爾（Alisson Becker）說：「來到這裡的第一印象很好，城市和海灘都很美麗，我們早餐跟午餐都有很棒的海景，這是我們額外的福利。」球隊下榻在當地的5星級飯店，海灘也是飯店專屬，內馬爾是隊上第一個脫掉上衣去沙灘的球員，球隊周一先讓大家休息一天。

巴西隊周二的練習，開放讓當地球迷們觀看，將近有4000人買票進場目睹，貝克爾表示和當地有互動很重要，在練習期間，球迷們大喊著內馬爾名字，一名年輕球迷還衝進場，在被請出場前和中場卡塞米羅 （Casemiro）完成自拍。

巴西小組賽將會在頓河畔羅斯托夫、聖彼得堡和莫斯科舉行，雖然他們沒有在索契比賽，不過這座2014冬奧舉辦城市是他們的駐軍基地首選，巴西足球聯盟認為這裡是最安全、且能讓球員最愉快的地方。