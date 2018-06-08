德國主力傳傷情 厄齊爾缺席四次團訓

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-06-08 21:23 用LINE傳送

德國主力中場球星厄齊爾(Mesut Ozil)，因傷已缺席了四次團隊訓練。 美聯社

世足賽開踢倒數，衛冕軍德國 近日卻傳出噩耗。主力中場球星厄齊爾(Mesut Ozil )，因傷已缺席了四次團隊訓練，目前僅能進行簡單的個人肌力與體能操練。德國足協官方也宣布，他將缺席周六對上沙烏地阿拉伯的最後一場熱身賽，並持續積極復健，期待能趕上交手墨西哥的小組賽首戰。

上週對陣奧地利的友誼賽，厄齊爾登場76分鐘，並攻入球隊唯一一顆進球，卻不慎在比賽中傷到左膝蓋。雖德國足協官方表示，他是因上個月纏身的背部舊傷所影響，但多家外媒認為膝蓋的新傷勢才是他無法全力訓練的主因。

德國雖戰力雄厚，但厄齊爾在前腰位子上的貢獻卻是無人能取代的。特別是進攻端，若少了這位2010年世界盃助攻王穿針引線，鋒線的攻擊火力將大打折扣。另外德國雖有克魯斯( Toni Kroos )這位定位球大師坐鎮，但厄齊爾是隊中少有的左腳球員，若沒有他一同處理自由球，德國的定位球角度與戰術將受到限制。

德國將在6月17日迎來本屆世足賽首戰，儘管德國陣中還有格雷茨卡(Leon Goretzka)，京多安(Ikay Gundogan)等人能暫時頂上他的空缺，而隊中主將穆勒(Thomas Muller )也能客串他的位子，但這位主力中場若無法在剩餘的時間內盡快復原，德國的戰力還是會有所影響，衛冕之路也將更加難行。