克羅埃西亞世足英雄凱旋 首都一片格子海

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-17 10:21 用LINE傳送

克羅埃西亞在今天返國後受到大批鄉親擁戴，警方估計，超過25萬人群聚首都薩格勒布市區參加遊行活動。 美聯社

本屆世界盃以亞軍作收的克羅埃西亞 ，雖然帶著遺憾離開俄羅斯，但創下隊史最佳成績的球員們，在今天返國後受到大批鄉親擁戴，警方估計，超過25萬人群聚首都薩格勒布市區參加遊行活動。

雖然和法國相比，氣氛中少了些狂喜，但熱情程度絲毫不差，民眾穿著紅白格紋球衣上街相挺，四處可見克羅埃西亞國旗，有人形容這是克羅埃西亞建國以來最大規模的英雄遊行。

大批人群將街道擠得水洩不通，球員的露天巴士常常得停下來，等待警方疏散後才繼續緩慢行駛，光是前進舞台的這一段路，他們就花了好幾個小時。

對這個人口只有420萬的東歐小國來說，在世界盃摘銀已經是近代最振奮人心的消息，總統季塔洛維奇（Kolinda GrabarKitarovic）在受訪時還說，「我無法解釋這件事對克羅埃西亞人民來說意義有多大，我希望這能帶動國家經濟發展，為這國家找回新的工作機會和年輕人。」

克羅埃西亞隊長莫德里奇 （Luka Modric）除了帶回象徵本屆最佳球員的金球殊榮，還得到好搭檔拉基蒂奇（Ivan Rakitic）的球衣，兩人冠軍賽後在休息室簽上留言並互換，象徵彼此之間的兄弟情；莫德里奇是效力西甲皇家馬德里，拉基蒂奇則是在宿敵巴塞隆納陣中，不過職業場上各事其主並不影響交情，這次也用表現證明合作無間。