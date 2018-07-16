足球學校加移民 造就法國為足球頂尖人才庫

中央社 巴黎15日綜合外電報導 2018-07-16 17:07 用LINE傳送

法國贏得今年世足賽冠軍。 新華社 法國 笑傲本屆世界盃，不光是奪下隊史第2冠，生於法國的「法國製造」球員達50人，多到可以外銷。網路媒體Vox分析，這結合了近半世紀來的移民歷史與足球學校體系兩大因素。

國際足總（FIFA）允許球員能代表自己、雙親、祖父母三代出生地的國家比賽。本屆世界盃共有82名球員不是穿著自己出生國家的戰袍。

這82人當中，法國出生球員達50人占最多數，包括法國隊內21人，效力其他國家者則有29人。巴西出生球員28人為第2多，但遠比不上法國。

回顧過去4屆世界盃，法國出生球員與教練均在參賽隊伍中獨占鰲頭，而且人數持續上揚。這個現象有其成因與背景。

第二次世界大戰之後，法國歷經戰火摧殘，1940年代尾聲到1950年間政府為了展開重建，向南歐、東歐國家以及法國在北非的殖民地招募勞動力。

這段期間移民入境法國人數是全歐洲第一。1960年代晚期到1970年代初，法國經濟急速成長，勞動力短缺掀起另一波移民潮，更多移民來自非洲與加勒比海的法屬殖民地。許多人落腳在幾個主要城市外圍的大型住宅開發區。

同一時間，法國體壇遇上危機，尤其足球隊從1960年到1974年之間，各有3屆未能打進世界盃及歐洲國家盃。法國足協（FFF）展開振興足球計畫，傾國家之力培養足球人才，打造了歐洲最早的足球學校體系之一。

1972年在維奇（Vichy）成立國家訓練中心，4年後法國足協與幾支頂級球隊合作，建立了涵蓋面更廣的足球學校網絡，招募並訓練地方青年。

國家訓練中心於1988年搬到巴黎南方的郊區克雷爾楓丹（Clairefontaine）。到了1990年代，法國擁有了世界數一數二的足球體系，扎根全國各地訓練好手。

養兵千日用在一時，歷經將近30年累積，法國足球開花結果，1998年「藍衣軍團」法國隊在巴黎拿下世界盃冠軍，舉國歡騰。

這同時也是法國多元文化的一大突破。當時奪冠陣容，許多球星本身就是移民，其他則是移民第二代，被笑稱為Black-Blanc-Beur（法文中的黑、白、阿拉伯），形容法國陣中結合多種族球員。

當然也有政治人物對此現象感到不滿。向來鼓吹民族主義的尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）就說：「我覺得這些球員從外國來，讓他們穿上球衣為法國打球，實在有一點太假。別隊唱國歌都很大聲、很用心，法國隊球員大部分都沒開口。」

撇開這些帶有種族偏見的批評，愈來愈多法國足球明星出身移民家庭，最值得注意的是，許多人來自同一個地區──巴黎。

法國外來移民中有38%定居大巴黎的郊區（banlieue），這在法語中也意味著移民盤據的貧民區。這些地區經常發生暴動，籠罩著失業、犯罪與貧窮，但法國外來移民歷史與足球學校系統，在此處產生微妙的結合與化學作用，造就大巴黎地區成了全世界第一的足球人才庫。

2002年以來在世界盃舞台上，出生於大巴黎地區的球員持續增加，本屆世界盃50名法國出生的球員中有16人來自大巴黎地區，其中8人效力法國隊，19歲明日之星姆巴佩（Kylian Mbappe）就是代表人物。

姆巴佩的母親來自阿爾及利亞、父親來自喀麥隆，他在巴黎郊區邦迪（Bondy）出生，正是克雷爾楓丹的訓練中心培養出來的好手。

出身巴黎的球員不只效力法國隊，幾年來源於FIFA較為寬鬆的規定，許多球員紛紛披上各國戰袍，包括象牙海岸、摩洛哥、阿爾及利亞、葡萄牙、喀麥隆等國。

這是法國足球強大的原因，健全的足球學校體系，加上特殊的移民歷史，兩相結合之下為法國與全世界培養無數足球好手。