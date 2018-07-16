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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

回顧世足經典畫面 那些名將教我們的事

聯合新聞網 文／張立
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一個月熬夜看球的日子終於結束，法國相隔20年之後，終於拿到隊史第二冠；讓人印象深刻的是克羅埃西亞，這個人口僅與新北市相當的小國，連續三場打到延長賽一路闖關，展現出堅強的毅力，輸在最後一場，不免遺憾。

巴西在8強敗給比利時遭淘汰，名將內馬爾跪在場中痛哭；阿根廷更早在16強輸給法國出局，魔法左腳梅西失望的低視凝視球場，久久不動。名將鎩羽，再再證明足球比起其他球類更是個團隊運動，最後贏家，不會也不能只靠一個人。

內馬爾在巴西遭淘汰的哨聲響起時，跪在場中痛哭。 歐新社
內馬爾在巴西遭淘汰的哨聲響起時，跪在場中痛哭。 歐新社

假摔著稱的內馬爾，這回是真的流淚，他在去年的轉會費創下世界紀錄，但萬貫家財終究買不到一張四強門票；31歲的梅西，前年曾宣布退出國家隊，連總統都出面慰留，此次卻仍無緣大力神盃；四年後他35歲，不知道還有沒有機會，時也、命也、運也，生命的歷程終究不能完全依個人意志演出。

梅西在阿根廷確定無緣晉級時，待在場中沉思，久久不動。 美聯社
梅西在阿根廷確定無緣晉級時，待在場中沉思，久久不動。 美聯社

球星Ｃ羅在本屆個人踢進四球，但葡萄牙以2:1敗給烏拉圭，仍然要不到一張8強門票。那場球，對手卡巴尼個人包辦兩球，扮演葡萄牙殺手，但在70分鐘時傷了小腿，Ｃ羅攙扶著步履蹣跚的卡巴尼退場，這一幕贏得場邊觀眾如雷掌聲。Ｃ羅角逐金靴獎之路在此畫上句點，但展現的運動家精神，卻比進球更珍貴。

烏拉圭卡巴尼拉傷小腿，Ｃ羅扶著他下場。 美聯社
烏拉圭卡巴尼拉傷小腿，Ｃ羅扶著他下場。 美聯社

Ｃ羅是正面的典範，當然也有負面的案例，衛冕軍德國在小組賽就打包回家，特別是以2：0敗給檔次低一級的南韓，無疑是最大冷門。中場大將克魯斯被人起底在2016的最後一天留言「2017年快樂」，但「1」和「7」分別由巴西和德國國旗取代，嘲笑2014年世界杯兩隊四強交手時的比分，當時德國以7：1痛宰巴西。

網友發揮創意，以其人之道還治其人之身，回覆他「2018年快樂」，這回「2」與「0」分別換上南韓與德國國旗。尊敬隊友、尊重對手，本是運動員的基本素養，更何況大家都在球場上討生活，球是圓的，誰都可能有失足的時候，克魯斯輕率的留言，得到經典的現世報，何其諷刺。德國隊即便有著男模般的高顏值，但容顏易老，當不得飯吃，輸給南韓那場漫不經心的態度，只怕會讓人訕笑許久。

克魯斯嘲諷巴西慘敗的畫面，網友同樣以德國敗給南韓的圖案回敬。 圖／取自網路
克魯斯嘲諷巴西慘敗的畫面，網友同樣以德國敗給南韓的圖案回敬。 圖／取自網路

比利時對決日本時，有剛果血統、效力英超名門曼聯隊的25歲好手盧卡庫，下半場傷停補時，把致勝球機會讓給中場查德利，盧卡庫原本大有競爭本屆金靴獎的機會，但他並未貪功，這一幕，比他進的任何一球更讓人印象深刻。

任何球類都是團隊運動，一個英雄並不能讓整個團隊贏球，NBA總冠軍賽時，騎士詹姆斯拚盡全力，仍然一勝不可得，籃球只有五個人在場上，更何況是11個人的足球。

在台灣，足球從來不是主流運動，只有在四年一次的世界杯才會掀起短暫熱潮，我們就只是每四年一次、每次一個月的1/48足球迷，不必期待台灣說什麼要振興足球的夢囈，只要記得這些名將帶給我們的啟示就夠了，要學習的不僅是球技而已。

世足內馬爾梅西C羅

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