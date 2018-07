12碼球該不該判？多數專家意見挺克國

克羅埃西亞手球爭議。 美聯社 經由VAR給出的禁區手球判決,讓克羅埃西亞 在世界盃決賽上遭遇重挫,這記12碼罰球究竟該不該判?多數退役球員、現任球評都投下否定票,認為當裁判無法100%確定佩里希奇(Ivan Perisic)為蓄意手球時,就不該給出罰球。 (比賽影片)

英格蘭傳奇球星希勒(Alan Shearer)於BBC轉播中批評,「像這樣的滑稽判決不該在決賽上影響勝負。」他表示,克羅埃西亞踢了一場好球,卻因為這記12碼罰球輸掉比賽,「而那是罰球甚至不應該是罰球。」他當下就在判罰12碼球時痛批,「如果比賽因為這次判決而決定勝負,那絕對會是奇恥大辱。」

前英格蘭國腳費迪南(Rio Ferdinand)指出,「你無法100%說那該判罰球,他並不是故意用手去碰球,那球太接近以至於他沒有時間反應,裁判看了那麼長時間,也說明了他並不確定。」前德國教頭克林斯曼(Jurgen Klinsmann)也同意,「當你無法100%確定時就不該判罰,這是錯誤的決定。」

前英格蘭國腳狄克森(Lee Dixon)批評,「裁判犯了大錯,那不是故意手球,在幾千、幾百萬年以來,那都不該判12碼罰球。」瓦爾德(Chris Waddle)則成為贊同裁判判決的少數意見,他認為佩里希奇的手確實擋下了球,「我認為該判12碼球,我會這麼判。」

西班牙門將卡西亞斯(Iker Casillas)則在推特上指出,「又一次錯誤!佩里希奇根本沒有移動他的手,馬圖伊迪(Blaise Matuidi)想要頭錘但沒有碰到,接著才碰到佩里希奇的手,就我來看,那不該判罰球。」

Yes. That’s why they get paid to play the sport at a professional level. Clearly moving his hand towards the ball 🤷🏻‍♂️ great performances by France and Croatia nonetheless! pic.twitter.com/HyHYh9p3uH