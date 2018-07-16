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12碼球該不該判？多數專家意見挺克國

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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克羅埃西亞手球爭議。 美聯社
克羅埃西亞手球爭議。 美聯社
經由VAR給出的禁區手球判決，讓克羅埃西亞在世界盃決賽上遭遇重挫，這記12碼罰球究竟該不該判？多數退役球員、現任球評都投下否定票，認為當裁判無法100%確定佩里希奇（Ivan Perisic）為蓄意手球時，就不該給出罰球。 (比賽影片)

英格蘭傳奇球星希勒（Alan Shearer）於BBC轉播中批評，「像這樣的滑稽判決不該在決賽上影響勝負。」他表示，克羅埃西亞踢了一場好球，卻因為這記12碼罰球輸掉比賽，「而那是罰球甚至不應該是罰球。」他當下就在判罰12碼球時痛批，「如果比賽因為這次判決而決定勝負，那絕對會是奇恥大辱。」

前英格蘭國腳費迪南（Rio Ferdinand）指出，「你無法100%說那該判罰球，他並不是故意用手去碰球，那球太接近以至於他沒有時間反應，裁判看了那麼長時間，也說明了他並不確定。」前德國教頭克林斯曼（Jurgen Klinsmann）也同意，「當你無法100%確定時就不該判罰，這是錯誤的決定。」

前英格蘭國腳狄克森（Lee Dixon）批評，「裁判犯了大錯，那不是故意手球，在幾千、幾百萬年以來，那都不該判12碼罰球。」瓦爾德（Chris Waddle）則成為贊同裁判判決的少數意見，他認為佩里希奇的手確實擋下了球，「我認為該判12碼球，我會這麼判。」

西班牙門將卡西亞斯（Iker Casillas）則在推特上指出，「又一次錯誤！佩里希奇根本沒有移動他的手，馬圖伊迪（Blaise Matuidi）想要頭錘但沒有碰到，接著才碰到佩里希奇的手，就我來看，那不該判罰球。」

世足克羅埃西亞法國

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