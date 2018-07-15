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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

「法」球星多 能攻「克」團體戰？

世界日報 體育新聞組／綜合報導
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第21屆世足，32支來自5大州的參賽球隊，在俄羅斯12個球場1個月激戰後，最後一場舉世注目的冠軍賽將在15日畫下句點，法國克羅埃西亞兩隊爭取足壇最高榮耀，「高盧雄雞」球星雲集，「格子軍團」將靠團體戰一分高下，決賽前先來一覽這場比賽勝負看點。

法國。 美聯社
法國。 美聯社

球隊陣容（法國占優）

法國和克國都不乏出色球員，但相較之下法國隊球星較為亮眼，如陣中19歲新星姆巴佩（Kylian Mbappe）、格列茲曼（Antoine Griezmann）和博格巴（Paul Pogba），都是一時之選；後防還有巴薩球星烏迪迪（Samuel Umtiti），法國有許多資質不錯的球員。

守門功力（法國占優）

克國門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）表現不差，但法國的王牌門將洛里斯（Hugo Lloris）更勝一籌，這位熱刺們將是當今足壇門將排名在第3至第5之間。

後場防守（法國占優）

兩隊後衛身形相比，法國後衛烏迪迪和瓦拉內都比較高大強壯，但這並不是說克國防守就比較差勁，只是法國的反擊快、兩翼的組織能力也比較好。

克羅埃西亞。 歐新社
克羅埃西亞。 歐新社

中場較勁（雙方平手）

法國後腰坎特（N`Golo Kante）或許多少能阻止莫德里奇（Luka Modric），但莫德里奇是頂級的中場球員，他可以靠著轉身和出色的傳球，為克國掌握好場上局勢。

進攻火力（雙方平手）

法國進攻火力兇猛，吉魯（Olivier Giroud）、姆巴佩和格列茲曼都能開火；不過克國前鋒曼祖基奇蟄伏機會，加上佩里西奇（Ivan Perisic）巧妙吊球，合作經驗是他們能跟法國抗衡的一項優勢。

CBS預測：法國勝克羅埃西亞、2：1。

世足法國克羅埃西亞

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