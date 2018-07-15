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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

隊長阿札爾率比利時搶下季軍 轉會案仍未定

台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導
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阿札爾。 美聯社
阿札爾。 美聯社
世足賽接近尾聲，但比利時超級球星阿扎爾將繼續成為新聞焦點！比利時15日凌晨在隊長阿札爾破門、打入本屆賽會第3顆進球後，拿下第3名，寫下歐洲紅魔世界盃歷史以來最佳績，而歷年來得獎者都不是冠軍隊的「金球獎」很可能獎落阿札爾。獲得季軍後，阿札爾15日向媒體表示：「是時候展開新旅程。」，暗指他可能離開英超賽場。

金球獎熱門

根據《都市日報》報導，阿札爾領軍的比利時透過季軍賽證明，他們絕對有奪冠潛力，只是在半決賽缺了臨門一腳，面對金靴獎射手卡恩領軍的英格蘭，僅僅開賽4分鐘，比國靠著快速反擊，查德利助攻穆尼耶輕鬆破門，下半場第82分鐘，隊長阿札爾利用英國後衛瓊斯的判斷失誤，單刀擊敗英國門將皮克佛德，拉開比分為2:0，確定殺死比賽。

賽後被提名為單場最有價值球員的阿札爾完成隊長的任務，他在本屆賽會表現亮眼，出賽6場打進3球、送出2次助攻，阿札爾搭配最佳搭擋德布勞內的破壞力，屢次讓其他球隊難以應付，這2位英超助攻榜的競爭者透過世足賽證明，比利時陣中球星能磨合順利、緩解不團結傳聞的聲浪。對於金球獎，阿札爾表示，自己夠格獲得此殊榮，但按照慣例，可能是頒給決賽出場的球星。

接手銀白戰袍？

根據《路透社》報導，針對自己展開新旅程的言論，阿札爾更詳細說明，自己能決定要留隊還是離去，但去到哪則是看母隊切爾西的意思。阿札爾在即將邁向巔峰的年紀做出可能離開英超的決定，被預期極為可能前往皇家馬德里，接手C羅留下的7號銀白戰袍與一哥的位置。

阿札爾坦白表示，皇家馬德里絕對是足壇上，所有球員夢想效力的偉大俱樂部，但他仍不說死自己最終將穿上哪件球衣。網路評論則提及其中3個選擇。其一，轉到眾星雲集的巴塞，阿札爾將成為梅西的小弟；其二，入主皇家馬德里，承接C羅留下的王位；其三，留在切爾西，成為下一個藍軍傳奇。

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