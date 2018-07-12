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世足神奇定律 拜仁、國米球員連36年必踢冠軍賽

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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世足每屆冠軍賽都有德甲拜仁慕尼黑與義甲國際米蘭的球員參賽，克羅埃西亞佩里希奇就來...
世足每屆冠軍賽都有德甲拜仁慕尼黑與義甲國際米蘭的球員參賽，克羅埃西亞佩里希奇就來自國際米蘭。 美聯社

克羅埃西亞於俄羅斯世足賽4強賽擊敗英格蘭，取得與法國爭冠的資格後，也保持住一項過去36年來世足賽冠軍賽的鐵律，就是自從1982年西班牙世足賽以來，每屆冠軍賽都有德甲拜仁慕尼黑與義甲國際米蘭的球員參賽。

今年世足4強賽形成英超球員的天下，共計超過40名球員是來自英國的頂級聯賽，而西甲與法甲球員則分別為12位，德甲與義甲雖然僅有以9位和8位排名第4、5名，不過這仍無法打破已維持了9屆、32年的世足賽冠軍賽，必有拜仁與國米球員參賽的神奇定律。

在4強賽首戰法國以1：0擊敗比利時後，法國中場托利索（Corentin Tolisso）成為今年首位也是唯一闖進世足冠軍賽的拜仁慕尼黑球員；在克羅埃西亞擊敗了英格蘭的「全英」陣容後，陣中的佩里希奇（Ivan Perisic）、布洛佐維奇（Marcelo Brozovic）則成為國際米蘭唯二參賽球員，將此項定律推進到連續10屆、36年。

從1982年的西班牙世足賽有6名拜仁與國米球員挺進冠軍賽以來，2014年的巴西世足賽則是寫下兩隊球員踢進冠軍賽的人數高峰，共計有7名拜仁球員以及3名國米球員闖進冠軍賽，其中在1994年美國世足賽、2006年德國世足賽，兩隊各有1名球員晉級到冠軍賽。

世足英格蘭克羅埃西亞

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